Czas biegnie w tym roku bardzo szybko. Ledwie przed chwilą narzekaliśmy na nieznośne letnie upały, a tymczasem pora myśleć o kupnie choinki i rozejrzeć się za prezentami – a do tego tegoroczny sezon pucharu świata w narciarstwie alpejskich kręci się już w najlepsze. Jego ukoronowaniem będą mistrzostwa świata FIS w narciarstwie alpejskim w austriackim Saalbach, które rozpoczną się 4 lutego 2025 roku.

Oglądanie zmagań narciarzy i narciarek na żywo trudno porównać z jakimkolwiek innym wydarzeniem sportowym. Szybkość, adrenalina, odwaga – żadne określenie nie będzie dość mocne, by dało się za jego pomocą przekazać to, jakiego zadania podejmują się zawodnicy i zawodniczki stając na starcie biegu zjazdowego czy supergiganta.

Mikaela Shiffrin i Marco Odermatt, ambasadorzy marki Longines. Foto: Materiały prasowe

Tylko motosport oferuje podobną dawkę emocji. Tam jednak kierowcy siedzą w karbonowych kokpitach, chronieni dodatkowo klatką bezpieczeństwa. Narciarze i narciarki nie mają takiego „komfortu”, a mimo to – rzucają wyzwanie najtrudniejszym nawet trasom, pewni swych umiejętności, ufający instynktowi, który poprowadzi ich przez najtrudniejsze zakręty, a także wierzący w najwyższą jakość sprzętu, dzięki któremu są w stanie utrzymać się na zdradliwych nawierzchniach najsłynniejszych tras narciarskich na świecie.

Foto: Materiały prasowe

Longines ze sportami zimowymi związany jest nie od dzisiaj. Szwajcarska marka, partner Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, a także oficjalny chronometrażysta Pucharu świata w narciarstwie alpejskich FIS oraz Mistrzostw świata FIS, ma w swoim dorobku zegarki stworzone we współpracy z Amerykanką Mikaelą Shiffrin, mistrzynią świata i mistrzynią olimpijską, a także ze Szwajcarem Marco Odermattem, również mistrzem olimpijskim i mistrzem świata. Pora na kolejny zegarek nawiązujący do świata narciarstwa, bardzo szczególny.

Longines Conquest Chrono Ski Edition: gotowy na sezon zimę

Longines Conquest Chrono Ski Edition powiększa kolekcję Conquest o model stworzony z myślą o przyszłorocznych mistrzostwach świata w narciarstwie alpejskim w Saalbach. Zegarek, z kopertą o średnicy 42 milimetrów, wykonaną ze stali szlachetnej o przemiennie polerowanych i satynowanych powierzchniach, powstał w edycji limitowanej. Wyprodukowanych zostanie jedynie 2025 egzemplarzy tego modelu.

Foto: Materiały prasowe

Longines Conquest Chrono Ski Edition wyróżnia między innymi wertykalnie satynowana, antracytowa tarcza z kontrastującymi subtarczami sekundnika i liczników chronografu, a także pierścień lunety z czarną ceramiczną wkładką, na którą naniesiono skalę tachometru. Wewnątrz koperty pracuje stworzony specjalnie dla Longines kaliber L898.5 wyposażony w krzemowy włos balansu, co zapewnia odporność na działanie pól magnetycznych, szkodliwych dla tradycyjnych zegarków mechanicznych.

Foto: Materiały prasowe

Dekiel w tym modelu jest pełny, więc nie można obserwować pracy mechanizmu, ale projektanci nieprzypadkowo zdecydowali się na takie rozwiązanie. Na deklu wygrawerowano bowiem między innymi wizerunek narciarza na stoku, element logotypu FIS, a także informacje ważne dla posiadacza (lub posiadaczki) zegarka: dane dotyczące wodoszczelności koperty (do 100 metrów) i inskrypcje „Saalbach 2025 – FIS Alpine World Ski Championships” oraz „Limited Edition – One of 2025”.

Foto: Materiały prasowe

Zegarek można nosić na bransolecie ze stali szlachetnej lub na czarnym pasku gumowym wyposażony w system mikroregulacji.

