Historia marki Rado pełna jest przełomowych modeli. Jeden z nich, Captain Cook, zaprezentowano po raz pierwszy w latach 60. Był zegarkiem nurkowym, na tyle intrygującym, że w 2017 roku Szwajcarzy zdecydowali się na powrót do tego modelu, co zostało świetnie przyjęte przez rynek.

Rado Captain Cook Over-Pole

Rado Captain Cook Over-Pole, tegoroczna nowość, to rozwinięcie tej koncepcji. Zegarek ponownie wyposażono w bezel, ale o innej funkcji niż w przypadku modeli nurkowych. Tu mamy bowiem dwukierunkowy bezel z ceramiczną i polerowaną wkładką, na której wygrawerowano laserowo nazwy światowych metropolii reprezentujących 24 strefy czasowe. Obracanie bezelem pozwala odczytać czas w interesującym nas mieście na świecie. To rozwiązanie, stosowane w zegarmistrzostwie od dekad, w tym przypadku sprawdza się znakomicie.

Rado Captain Cook Over-Pole ma stalową kopertę o średnicy 39 milimetrów, pokrytą złotą powłoką w technologii PVD. Całość to niezwykle udane nawiązanie do stylistyki retro. Widać to i na wspomnianym bezelu, który zaprojektowano z niezwykłą dbałością o szczegóły i na tarczy, która jest niczym manifest stylistyki vintage. Indeksy w kolorze złota znakomicie współgrają z bielą delikatnie wypukłej tarczy, którą z kolei obiega dyskretna podziałka godzinowa współpracująca z bezelem.

Foto: Materiały prasowe

Całość wieńczy logotyp wraz z ruchomą kotwiczką, symbolem marki, pojawiającym się na automatycznych i mechanicznych zegarkach Rado, oraz okienko datownika na godzinie 3. Dodatkowo w dolnej części tarczy umieszczona została nazwa modelu. Zrezygnowano ze zbędnych elementów, więc jest czytelnie, elegancko i klasycznie.

Foto: Materiały prasowe

Do wyboru jest stalowa bransoleta barwiona na złoto z ogniwami typu „beads of rice” lub brązowy pasek skórzany – w obu przypadkach producent zadbał o zastosowanie systemu szybkiej wymiany.

Foto: Materiały prasowe

Wewnątrz koperty pracuje ręcznie nakręcany mechanizm oznaczony symbolem R862 z 80-godzinną rezerwą chodu, jego pracę można obserwować przez przeszklony dekiel. Warto popatrzeć, bo mechanizm, ozdobiony między innymi pasami genewskimi, prezentuje się bardzo efektownie.

Foto: Materiały prasowe

Rado Captain Cook Over-Pole powstał w limitowanej liczbie egzemplarzy – wyprodukowane zostaną jedynie 1962 egzemplarze. Ta liczba to nawiązanie do roku, w którym szwajcarska marka po raz pierwszy zaprezentowała model Captain Cook, rozpoczynając w ten sposób opowieść, która trwa do dzisiaj.

Materiał promocyjny