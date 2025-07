56. rocznica lądowania na Księżycu. Bez tego urządzenia nie byłoby misji Apollo

W 2025 roku okrągłych rocznic związanych z eksploracją kosmosu nie brakuje. 60 lat temu, w czerwcu 1965 roku, amerykański astronauta Ed White, uczestnik misji Gemini IV, stał się drugim człowiekiem w historii, który wykonał spacer w przestrzeni kosmicznej – o kilka miesięcy ubiegł go Aleksiej Leonow z ZSRR, który dokonał tego w marcu 1965 roku.

Z kolei 55 lat temu, w kwietniu 1970 roku, z Florydy w kierunku Księżyca poleciała załoga misji Apollo 13 – James Lovell, Fred Haise i John „Jack” Swigert. Triumfalna podróż śladami ekspedycji Apollo 11 i 12 po 55 godzinach, 54 minutach i 56 sekundach od startu z Kennedy Flight Center zmieniła się w dramatyczną walkę o życie astronautów uwięzionych w uszkodzonym module dowodzenia.

NASA i program Apollo: Nie ma miejsca na błąd

Jest jeszcze jedna ważna data. W 1965 roku, gdy amerykański program załogowych lotów na Księżyc był jeszcze na wstępnym etapie, miało miejsce wydarzenie, które zmieniło historię szwajcarskiego zegarmistrzostwa. Ledwie trzy lata wcześniej prezydent John F. Kennedy wygłosił słynne przemówienie „We choose to go the Moon”, które zapowiadało lądowanie ludzi na Księżycu.

Trzeba było dokonać niemożliwego, żeby prezydencka deklaracja mogła stać się rzeczywistością – w kilka lat należało opracować nowe technologie i urządzenia, przygotować odpowiednie procedury, przeszkolić astronautów i osoby odpowiedzialne za centrum kontroli lotów, a także dokonać masy obliczeń, dzięki którym lądowanie na Księżycu – a także powrót na Ziemię – stałyby się wykonalne i bezpieczne. Inżynierów, naukowców i astronautów czekała tytaniczna praca.