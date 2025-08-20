Aktualizacja: 20.08.2025 07:22 Publikacja: 20.08.2025 05:00
Dzięki rozwojowi rynku wtórnego, torebki znanych marek można szybko sprzedać.
Foto: Nathan Laine/Bloomberg
Torebki najbardziej znanych marek luksusowych to nie tylko piękne przedmioty, ale też produkty, na których można zarobić – ich sprzedaż na rynku wtórnym niemal zawsze oznacza zysk. Wykorzystują to przestępcy, o czym przekonują się w ostatnim czasie mieszkańcy czołowych europejskich miast.
Do zuchwałej kradzieży luksusowych torebek doszło w sierpniu przy Placu Hiszpańskim w centrum Rzymu, w butiku domu mody Valentino. W nocy z 7 na 8 sierpnia dwóch mężczyzn ukradło łącznie 30 torebek znanej włoskiej marki. Jak informują włoskie media, trwa dochodzenie mające na celu ustalenie tożsamości złodziei.
Do innego włamania – tym razem w butiku marki Valentino Garavani, doszło miesiąc wcześniej. W tym przypadku jednak policji udało się w porę złapać złodziei. W czerwcu z kolei z rzymskiego butiku marki Bulgari wyniesiono torebki i inne skórzane wyroby o łącznej wartości pół miliona euro.
Butik Valentino przy Piazza di Spagna padł ofiarą złodziei również w listopadzie ubiegłego roku. Bardzo sprawnie skradziono wówczas torebki o wartości 140 tysięcy euro. Policja podejrzewała, że za kradzież odpowiadał wyspecjalizowany gang.
Także w listopadzie, tym razem w Ostii, okradziono butik domu mody Fendi. Łupem złodziei padły torebki o wartości 40 tysięcy euro.
Jak zauważa „Guardian”, również w Paryżu doszło w ostatnim roku do zuchwałych i precyzyjnie zaplanowanych kradzieży. Oprócz butików na celowniku złodziei znaleźli się też sprzedawcy działający na rynku wtórnym – jak na przykład paryski showroom Houlux.
Na początku lipca złodzieje wspięli się na czwarte piętro budynku, w którym mieści się showroom, i w niecałe 20 minut ukradli ponad sto torebek takich marek jak Hermès, Dior, Louis Vuitton czy Chanel o łącznej wartości miliona euro.
Zaledwie kilka dni później dużą liczbę torebek skradziono z budynku marki Louis Vuitton, znajdującego się w centrum Paryża. Wartość łupu szacuje się na ponad milion euro. Do dwóch innych kradzieży doszło w maju tego roku oraz w listopadzie 2024 roku w butiku Louis Vuitton przy bulwarze Saint-Germain.
To nie koniec problemów koncernu LVMH, który jest właścicielem Louis Vuitton i kilkudziesięciu innych marek z górnej półki. W Wigilię ubiegłego roku dwóch złodziei obrało sobie z kolei za cel magazyn należący do firmy. Skradziono z niego 50 torebek marki Loewe o wartości około stu tysięcy euro.
Również w ubiegłym roku okradziono paryski butik marki Chanel przy Avenue Montaigne. Wartość skradzionych torebek wahała się od 500 tysięcy do miliona euro.
Zdaniem ekspertów złodzieje chętniej kradną luksusowe torebki, bo stanowią one stosunkowo łatwy łup. Przestępcy mniej chętnie sięgają też po biżuterię czy zegarki, głównie dlatego, że wyroby te można potem zbyt łatwo namierzyć na czarnym rynku – w odróżnieniu od torebek, które można szybko spieniężyć.
