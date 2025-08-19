Aktualizacja: 20.08.2025 07:25 Publikacja: 19.08.2025 16:16
Adidas chwali się podpisaniem nowej umowy sponsorskiej z angielskim klubem piłkarskim FC Liverpool. Wcześniej, przez kilkanaście lat, partnerem Liverpoolu była marka Nike.
Marka Adidas notuje bardzo dobre wyniki finansowe, pozostawiając w tyle takich rywali jak Nike czy Pumę. Na sukces niemieckiego giganta złożyło się odświeżenie modeli sprzed lat, a od pewnego czasu również skupienie strategii sprzedażowej na modelach inspirowanych obuwiem do gry w piłkę nożną.
Adidas świetnie radzi sobie na rynku odzieży i obuwia sportowego: sprzedaż rośnie, co przekłada się na wzrost przychodów niemieckiego giganta.
Z opublikowanego raportu Adidasa za drugi kwartał 2025 roku wynika, że przychody w tym okresie wzrosły o 12 procent (w ujęciu neutralnym walutowo). Wzrósł też zysk operacyjny (o 56 procent). Co ważne, dobre wyniki firma notuje we wszystkich swoich kluczowych kategoriach, takich jak obuwie, odzież czy akcesoria. Rośnie też sprzedaż we wszystkich regionach, na których obecny jest Adidas – najmocniej w Ameryce Łacińskiej, Japonii i Korei oraz w Ameryce Północnej. Równie dobra była sytuacja Adidasa na koniec pierwszego półrocza – wzrosty sprzedaży na wszystkich rynkach i we wszystkich kluczowych kategoriach.
Na dobrą passę niemieckiej marki wpływ miała między innymi sprzedaż butów, które odpowiadają za 58 procent sprzedaży wszystkich produktów Adidasa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się między innymi klasyczne modele z linii Originals, Terrace czy Retro Running. Jak jednak zauważają eksperci, Adidas chce skoncentrować swoją strategię na kategorii, od której zaczęła się historia dynamicznego rozwoju tej firmy.
Prezentacji kolekcji dla FC Liverpool towarzyszyła sesja zdjęciowa pokazująca związek marki ze społecznością
Mowa o butach do gry w piłkę nożną, a także o ubraniach inspirowanych strojami piłkarzy. Niemcy podpisali umowę sponsorską z klubem angielskiej Premier League FC Liverpool. Do tej pory piłkarzy Liverpoolu ubierał rywal Adidasa, amerykański Nike.
Nowa strategia Adidasa wynika z obserwacji i analizy trendów, które można dostrzec na ulicach – a tam coraz częściej widać miłośników sportowego stylu zadających szyku w koszulkach klubów piłkarskich, a nawet – w piłkarskich „korkach”. „Oczywiście odpowiadamy na ten trend” – przyznał Bjørn Gulden, prezes Adidasa, na konferencji podsumowującej wyniki finansowe za pierwszą połowę 2025 roku.
Adidas wprowadził do sprzedaży nowe miejskie modele butów, nawiązujące do dotychczasowych hitów sprzedażowych. Przykładowo – cholewki piłkarskich modeli F50 i Predator połączono z podeszwami znanymi z butów Megaride czy Sala.
Zdaniem Bjørna Guldena na powrót mody prosto z murawy miała wpływ między innymi reaktywacja brytyjskiego zespołu Oasis. Piłkarskie bluzy, spodnie i buty były (i wciąż są) ulubionymi elementami garderoby braci Gallagher. Za powrót „piłkarskiego” stylu odpowiadają nie tylko przedstawiciele pokolenia Z, ale też starsi konsumenci – w tym fani Oasis.
„Myślę, że po raz pierwszy, przynajmniej od kiedy kieruję Adidasem, globalny wpływ kultury piłkarskiej może okazać się bardziej znaczący niż w sezonie, gdy rozgrywane są mistrzostwa świata w piłce nożnej” – mówi Bjørn Gulden, dodając, że spodziewa się utrzymania się obecnego trendu w 2026 roku, a być może też w 2027 roku. „Musimy zachować ostrożność, ale bardzo możliwe, że jesteśmy na drodze do czegoś jeszcze większego” – dodał.
