Reklama

Nowa biznesowa „żyła złota” dla Adidasa. Niemiecki gigant chce wrócić do korzeni

Adidas ma za sobą bardzo dobry okres, między innymi dzięki ogromnej popularności retro modeli butów w stylu retro, ale też kolekcji biegowej. Prezes firmy wskazuje jednak nowy kierunek, który ma być dla niemieckiego koncernu równie zyskowny.

Publikacja: 19.08.2025 16:16

Adidas chwali się podpisaniem nowej umowy sponsorskiej z angielskim klubem piłkarskim FC Liverpool.

Adidas chwali się podpisaniem nowej umowy sponsorskiej z angielskim klubem piłkarskim FC Liverpool. Wcześniej, przez kilkanaście lat, partnerem Liverpoolu była marka Nike.

Foto: Adidas

Izabela Popko

Marka Adidas notuje bardzo dobre wyniki finansowe, pozostawiając w tyle takich rywali jak Nike czy Pumę. Na sukces niemieckiego giganta złożyło się odświeżenie modeli sprzed lat, a od pewnego czasu również skupienie strategii sprzedażowej na modelach inspirowanych obuwiem do gry w piłkę nożną.

Adidas stawia na piłkę nożną

Adidas świetnie radzi sobie na rynku odzieży i obuwia sportowego: sprzedaż rośnie, co przekłada się na wzrost przychodów niemieckiego giganta.

Z opublikowanego raportu Adidasa za drugi kwartał 2025 roku wynika, że przychody w tym okresie wzrosły o 12 procent (w ujęciu neutralnym walutowo). Wzrósł też zysk operacyjny (o 56 procent). Co ważne, dobre wyniki firma notuje we wszystkich swoich kluczowych kategoriach, takich jak obuwie, odzież czy akcesoria. Rośnie też sprzedaż we wszystkich regionach, na których obecny jest Adidas – najmocniej w Ameryce Łacińskiej, Japonii i Korei oraz w Ameryce Północnej. Równie dobra była sytuacja Adidasa na koniec pierwszego półrocza – wzrosty sprzedaży na wszystkich rynkach i we wszystkich kluczowych kategoriach.

Czytaj więcej

Otwarcie pierwszego sklepu Popmart w Berlinie. Chińska firma sprzedaje na całym świecie maskotki Lab
Moda
Nowy trend w modzie tego sezonu: nadchodzi era wielkiej miniaturyzacji

Na dobrą passę niemieckiej marki wpływ miała między innymi sprzedaż butów, które odpowiadają za 58 procent sprzedaży wszystkich produktów Adidasa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się między innymi klasyczne modele z linii Originals, Terrace czy Retro Running. Jak jednak zauważają eksperci, Adidas chce skoncentrować swoją strategię na kategorii, od której zaczęła się historia dynamicznego rozwoju tej firmy.

Reklama
Reklama
Prezentacji kolekcji dla FC Liverpool towarzyszyła sesja zdjęciowa pokazująca związek marki ze społe

Prezentacji kolekcji dla FC Liverpool towarzyszyła sesja zdjęciowa pokazująca związek marki ze społecznością

Foto: Adidas

Mowa o butach do gry w piłkę nożną, a także o ubraniach inspirowanych strojami piłkarzy. Niemcy podpisali umowę sponsorską z klubem angielskiej Premier League FC Liverpool. Do tej pory piłkarzy Liverpoolu ubierał rywal Adidasa, amerykański Nike.

Nowa strategia Adidasa wynika z obserwacji i analizy trendów, które można dostrzec na ulicach – a tam coraz częściej widać miłośników sportowego stylu zadających szyku w koszulkach klubów piłkarskich, a nawet – w piłkarskich „korkach”. „Oczywiście odpowiadamy na ten trend” – przyznał Bjørn Gulden, prezes Adidasa, na konferencji podsumowującej wyniki finansowe za pierwszą połowę 2025 roku.

Piłkarski streetwear według Adidasa

Adidas wprowadził do sprzedaży nowe miejskie modele butów, nawiązujące do dotychczasowych hitów sprzedażowych. Przykładowo – cholewki piłkarskich modeli F50 i Predator połączono z podeszwami znanymi z butów Megaride czy Sala.

Zdaniem Bjørna Guldena na powrót mody prosto z murawy miała wpływ między innymi reaktywacja brytyjskiego zespołu Oasis. Piłkarskie bluzy, spodnie i buty były (i wciąż są) ulubionymi elementami garderoby braci Gallagher. Za powrót „piłkarskiego” stylu odpowiadają nie tylko przedstawiciele pokolenia Z, ale też starsi konsumenci – w tym fani Oasis.

„Myślę, że po raz pierwszy, przynajmniej od kiedy kieruję Adidasem, globalny wpływ kultury piłkarskiej może okazać się bardziej znaczący niż w sezonie, gdy rozgrywane są mistrzostwa świata w piłce nożnej” – mówi Bjørn Gulden, dodając, że spodziewa się utrzymania się obecnego trendu w 2026 roku, a być może też w 2027 roku. „Musimy zachować ostrożność, ale bardzo możliwe, że jesteśmy na drodze do czegoś jeszcze większego” – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Firmy Adidas Lifestyle Moda sport

Marka Adidas notuje bardzo dobre wyniki finansowe, pozostawiając w tyle takich rywali jak Nike czy Pumę. Na sukces niemieckiego giganta złożyło się odświeżenie modeli sprzed lat, a od pewnego czasu również skupienie strategii sprzedażowej na modelach inspirowanych obuwiem do gry w piłkę nożną.

Adidas stawia na piłkę nożną

Pozostało jeszcze 90% artykułu
Reklama
Luckin Coffee ma ponad 20 tysięcy kawiarni, zdecydowaną większość – w Chinach. To jednak ma się zmie
Biznes
Chiński rywal Starbucksa zaczyna ekspansję. Niskie ceny, zamówienia w aplikacji
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Apart, firma założona w 1977 roku, zajmuje pozycję lidera branży jubilerskiej w Polsce.
Biznes
Apart przejmuje Jubitom. Kluczowa transakcja na polskim rynku jubilerskim
Ferruccio Lamborghini założył swoją markę w 1963 roku. Dzisiaj to jeden z czołowych producentów supe
Biznes
Sądowa batalia w rodzinie Lamborghini. Kto jest spadkobiercą twórcy marki?
76-letni Bernard Arnault zagwarantował sobie prawo do kierowania firmą do osiągnięcia przez niego 85
Biznes
Trudny rok najbogatszego Europejczyka. Majątek mniejszy o 80 miliardów dolarów
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Advertisement
„To bardzo złe dla kraju, jeżeli państwo miesza się w zarządzanie prywatnymi firmami. To zwykle prow
Biznes
Wojna na słowa Macrona z najbogatszym Europejczykiem. Poszło o patriotyzm
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie