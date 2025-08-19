Marka Adidas notuje bardzo dobre wyniki finansowe, pozostawiając w tyle takich rywali jak Nike czy Pumę. Na sukces niemieckiego giganta złożyło się odświeżenie modeli sprzed lat, a od pewnego czasu również skupienie strategii sprzedażowej na modelach inspirowanych obuwiem do gry w piłkę nożną.

Reklama Reklama

Adidas stawia na piłkę nożną

Adidas świetnie radzi sobie na rynku odzieży i obuwia sportowego: sprzedaż rośnie, co przekłada się na wzrost przychodów niemieckiego giganta.

Z opublikowanego raportu Adidasa za drugi kwartał 2025 roku wynika, że przychody w tym okresie wzrosły o 12 procent (w ujęciu neutralnym walutowo). Wzrósł też zysk operacyjny (o 56 procent). Co ważne, dobre wyniki firma notuje we wszystkich swoich kluczowych kategoriach, takich jak obuwie, odzież czy akcesoria. Rośnie też sprzedaż we wszystkich regionach, na których obecny jest Adidas – najmocniej w Ameryce Łacińskiej, Japonii i Korei oraz w Ameryce Północnej. Równie dobra była sytuacja Adidasa na koniec pierwszego półrocza – wzrosty sprzedaży na wszystkich rynkach i we wszystkich kluczowych kategoriach.

Na dobrą passę niemieckiej marki wpływ miała między innymi sprzedaż butów, które odpowiadają za 58 procent sprzedaży wszystkich produktów Adidasa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się między innymi klasyczne modele z linii Originals, Terrace czy Retro Running. Jak jednak zauważają eksperci, Adidas chce skoncentrować swoją strategię na kategorii, od której zaczęła się historia dynamicznego rozwoju tej firmy.