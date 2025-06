Certina DS Action Diver 40,5 MM: jak ryba w wodzie

Never change the winning team – nigdy nie zmieniaj tego, co działa – to stare porzekadło, które obowiązuje i w biznesie, i w sporcie. Jeśli coś jest wystarczająco dobre, po co wprowadzać zmiany? Czasem jednak warto.

Szwajcarskie zegarmistrzostwo zawsze było sferą, w której obsesyjnie wręcz podchodzono do zagadnienia doskonałości. „Wystarczająco dobre” nigdy nie przyjęło się w tej branży jako motto. Szwajcarzy upierają się, że zegarki mechaniczne muszą być doskonałe – dopiero wtedy są „wystarczająco dobre”.

Jakie to ma odniesienie do zasłużonej marki Certina? Dobrze tłumaczy to przykład systemu DS Double Security – rozwiązania opracowanego lata temu, by zabezpieczać delikatny mechanizm zegarka przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także działaniem wody czy kurzu. System DS świetnie spełniał swoje zadanie, ale właśnie poznajemy jego nową odsłonę, która ma być jeszcze skuteczniejsza. Czyż nie jest to dobra ilustracja potwierdzająca szwajcarskie podejście do kwestii doskonałości?

Certina DS Action Diver 40,5 MM z nową wersją systemu DS

System DS Double Security to między innymi wzmocnione szkło szafirowe, odporne na zarysowania i nieco grubsze niż standardowe. Do tego uszczelka typu O-ring montowana na wałku koronki, dwie uszczelki O-ring w koronce, uszczelka zabezpieczająca tylną część kopert i wzmocniony dekiel, który zwiększa sztywność konstrukcji i poprawia wodoszczelność. Rozwiązanie, zaprezentowane przez markę Certina w 1959 roku, okazało się przełomem w świecie zegarmistrzostwa i zapoczątkowało pasmo sukcesów zegarków szwajcarskiej marki.