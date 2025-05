Longines Spirit Zulu Time 1925: sto lat w podróży

Foto: Materiały prasowe

W 1925 roku Longines przeszedł do historii prezentując pierwszy w historii naręczny zegarek z dwiema strefami czasowymi, nazwany „Zulu Time”. Był szczególny – na tarczy umieszczono flagę morską reprezentującą symbol Zulu, odpowiadający literze Z. To nawiązanie do południka zero przebiegającego przez Greenwich w Londynie. Czas mierzony w tamtejszym obserwatorium stanowi punkt odniesienia dla stref czasowych na świecie.

Foto: Materiały prasowe

Sto lat później otrzymujemy zegarek Longines Spirit Zulu Time 1925. Edycja jubileuszowa ma kopertę ze stali nierdzewnej o średnicy 39 mm i obracany dwukierunkowo bezel ozdobiony wkładką z 18-karatowego różowego złota, na którą naniesiono 24-godzinną podziałkę. Wybór różowego złota, które zawiera domieszkę miedzi, to nie przypadek. W ten sposób Longines nawiązuje do miedzianego pasa wyznaczającego południk zerowy, wmurowanego w ziemię w Królewskim Obserwatorium w Greenwich w Wielkiej Brytanii.

Foto: Materiały prasowe

Matowa czarna tarcza w połączeniu z kontrastowymi wskazówkami i indeksami w kolorze różowego złota, zapewnia bardzo dobrą czytelność. Zarówno wskazówki, jak i markery godzinowe pokryto substancją Super-LumiNova, by uzyskać czytelność o każdej porze dnia i nocy. Tarczę wyróżnia także pięć gwiazdek nad okienkiem datownika, symbol rodziny zegarków Spirit, a także delikatny grawer dat „1925” i „2025”, co jest nawiązaniem do stulecia zegarków GMT w ofercie marki Longines.