Trzygwiazdkowa restauracja Eleven Madison Park na nowojorskim Manhattanie przez kilka ostatnich lat szczyciła się tym, że serwuje wyłącznie wegańskie menu. Lokal, na którego czele stoi szef kuchni Daniel Humm, kończy jednak okres wegański – do menu wraca mięso.

Eleven Madison Park: wegańska restauracja w Nowym Jorku z 3 gwiazdkami Michelin

Eleven Madison Park to jedna z najbardziej znanych i cenionych restauracji w Nowym Jorku. W 2022 roku otrzymała trzy gwiazdki Michelin jako pierwsza na świecie restauracja serwująca całkowicie wegańskie menu.

Restauracja przestawiła się na kuchnię roślinną w 2021 roku, kiedy otworzyła się ponownie po pandemii. Szef kuchni Daniel Humm, który stoi na czele restauracji od prawie dwóch dekad, zdecydował się na ten radykalny krok ze względów etycznych i ekologicznych.

Decyzja wywołała skrajnie różne reakcje wśród gości i krytyków kulinarnych, jednak restauracji udało się zachować wszystkie trzy gwiazdki. „Nie moglibyśmy wrócić do tego, co robiliśmy wcześniej” – powiedział Humm w jednym z wywiadów niedługo po wprowadzeniu rewolucyjnych zmian w swojej restauracji.