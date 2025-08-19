Aktualizacja: 20.08.2025 05:48 Publikacja: 19.08.2025 13:12
Autokary długodystansowe mają oferować pasażerom jakość usług znaną z lotniczej klasy biznes.
Foto: Twiliner
Autokary długodystansowe to popularna usługa w Europie – tego typu rozwiązania znane są także w Polsce. Przełomem ma być natomiast nowa sieć nocnych połączeń autokarowych między miastami europejskimi. Co będzie ją wyróżniać? Przede wszystkim – luksus na pokładzie autokarów. Pierwsza w Europie flota luksusowych busów szwajcarskiej firmy Twiliner ma pojawić się na europejskich drogach już w listopadzie.
Słowo „komfort” rzadko przychodzi do głowy, gdy myślimy o długodystansowych podróżach autokarem. To raczej względnie tani środek komunikacji, który nie wygra z samolotami czy pociągami, jeśli chodzi o czas podróży czy wygodę.
Szwajcarska firma Twiliner chce jednak zaoferować komfort podróży autokarami sypialnymi, który ma przekonać pasażerów do tego, by zrezygnowali z lotów czy podróży koleją. Przewoźnik zapowiada brak kompromisów w kwestii udogodnień w trakcie jazdy. Szwajcarzy chcą zapełnić rynkową niszę i „zmienić sposób, w jaki podróżuje się w Europie”. Jesienią firma uruchomi połączenia między ośmioma miastami Europy Zachodniej, ale zapowiada też, że w przyszłości oferta zostanie rozszerzona na kolejne państwa.
Firma planuje start na dwóch trasach, z których każda będzie liczyła około tysiąca kilometrów. Pierwsza będzie biec od Zurychu przez Bazyleę, Luksemburg, Brukselę i Rotterdam do Amsterdamu, druga – z Zurychu przez Gironę do Barcelony. Autokary mają jeździć bez przerw, z wyjątkiem jednego postoju – w celu zmiany kierowców.
Dwupoziomowe autokary Twilinera pomieszczą maksymalnie 21 pasażerów. Trzy miejsca znajdą się na dolnym poziomie, pozostałe 18 – na górnym. Przewoźnik chwali się komfortem foteli dla pasażerów, które umożliwiają całkowite ich rozłożenie, podobnie jak ma to miejsce w przypadku siedzeń w klasie biznes w samolotach.
Foto: Twiliner
Na niższym poziomie pojazdu znajdzie się toaleta, przebieralnia i barek z przekąskami, herbatą, kawą czy wodą. Pasażerowie w czasie podróży będą mogli korzystać z Wi-Fi. Każdy będzie miał też do dyspozycji schowek na bagaż, stolik, gniazdko USB do ładowania i lampkę. W cenie biletów pasażerowie będą mogli zabrać ze sobą dużą walizkę o wadze maksymalnie 23 kilogramów oraz mniejszy bagaż do pięciu kilogramów. Dodatkowy bagaż czy sprzęt sportowy będą dodatkowo płatne.
Foto: Twiliner
Cena biletu z Brukseli do Zurychu ma wynosić około 180 euro. To niemało, zważywszy na porównywalne ceny biletów kolejowych. Czy flocie Twilinera uda się przebić na coraz bardziej konkurencyjnym rynku podróży w Europie?
Foto: Twiliner
Prezes firmy Luca Bortolani przyznaje w rozmowie z serwisem VRT News, że pasażerowie mogliby wybrać podróż koleją. Jak jednak zauważa, bilety kolejowe w Europie są drogie, a dodatkowym problemem jest fakt, że składy nocne zwykle mają pełne obłożenie.
Twiliner zapowiada, że w najbliższych kilku latach sieć ma zostać rozbudowana, by połączyć 30 miast w Europie.
