Autokary długodystansowe to popularna usługa w Europie – tego typu rozwiązania znane są także w Polsce. Przełomem ma być natomiast nowa sieć nocnych połączeń autokarowych między miastami europejskimi. Co będzie ją wyróżniać? Przede wszystkim – luksus na pokładzie autokarów. Pierwsza w Europie flota luksusowych busów szwajcarskiej firmy Twiliner ma pojawić się na europejskich drogach już w listopadzie.

Luksusowe autokary sypialne w Europie

Słowo „komfort” rzadko przychodzi do głowy, gdy myślimy o długodystansowych podróżach autokarem. To raczej względnie tani środek komunikacji, który nie wygra z samolotami czy pociągami, jeśli chodzi o czas podróży czy wygodę.

Szwajcarska firma Twiliner chce jednak zaoferować komfort podróży autokarami sypialnymi, który ma przekonać pasażerów do tego, by zrezygnowali z lotów czy podróży koleją. Przewoźnik zapowiada brak kompromisów w kwestii udogodnień w trakcie jazdy. Szwajcarzy chcą zapełnić rynkową niszę i „zmienić sposób, w jaki podróżuje się w Europie”. Jesienią firma uruchomi połączenia między ośmioma miastami Europy Zachodniej, ale zapowiada też, że w przyszłości oferta zostanie rozszerzona na kolejne państwa.

Firma planuje start na dwóch trasach, z których każda będzie liczyła około tysiąca kilometrów. Pierwsza będzie biec od Zurychu przez Bazyleę, Luksemburg, Brukselę i Rotterdam do Amsterdamu, druga – z Zurychu przez Gironę do Barcelony. Autokary mają jeździć bez przerw, z wyjątkiem jednego postoju – w celu zmiany kierowców.