Przewodnik Michelin nagradza hotele. Na liście tylko jeden obiekt z Europy

Twórcy przewodnika Michelin ogłosili pierwszą odsłonę konkursu Michelin Architecture & Design Award. Wśród pięciu hoteli z całego świata, które powalczą o główną nagrodę dla najciekawszego architektonicznie na świecie, znalazł się jeden obiekt z Europy.

Publikacja: 13.08.2025 15:43

Chorwacki hotel Villa Nai 3.3 to jedyny obiekt wyróżniony w pierwszej edycji konkursu przewodnika Michelin na najciekawsze pod względem architektury i designu hotele na świecie.

Foto: Villa Nai 3.3

Izabela Popko

Przewodnik Michelin i architektura? To nietypowe połączenie stało się faktem za sprawą pierwszej edycji Michelin Architecture & Design Award — konkursu wydawcy słynnego przewodnika kulinarnego dla najpiękniejszych hoteli na świecie. W gronie pięciu nominowanych obiektów, które powalczą o główną nagrodę, jest się tylko jeden hotel z Europy.

Przewodnik Michelin nagradza hotele

„Czy wybralibyście hotel ze względu na jego design?” – pytają twórcy przewodnika Michelin, ogłaszając pierwszą edycję swojego konkursu na najpiękniejszy hotel na świecie. Inspektorzy prestiżowego przewodnika wyłonili pięć obiektów rozsianych po całym globie.

Konkurs Michelin Architecture & Design Award, którego rozstrzygnięcie nastąpi 8 października, to kolejny krok wydawcy przewodnika Michelin w stronę branży hotelowej. Od niedawna inspektorzy przyznają najlepszym hotelom na świecie „klucze” — odpowiedniki słynnych gwiazdek.

Czytaj więcej

Budowa hotelu zajęła 7 lat. Całość mierzy 91 metrów.
Architektura
Futurystyczny hotel w Sudetach na sprzedaż. To ikona XX-wiecznego socmodernizmu

W gronie hoteli, które nominowano do głównej nagrody, znalazł się jeden hotel z Europy — kameralny Villa Nai 3.3 na chorwackiej wyspie Dugi Otok. Inspektorzy Michelin określili hotel jako ukrytą perłę na hotelowej mapie Europy oraz jako idealne miejsce dla par lub podróżujących solo, którzy cenią prywatność, naturę i ciekawe doświadczenia kulinarne.

Otoczony gajem oliwnym hotel projektu chorwackiego architekta Nikoli Bašića dosłownie wtapia się w zbocze wzgórza, na którym go wybudowano, nie wyróżniając się z otoczenia. Obiekt zbudowano między innymi z kamienia, który wcześniej wydrążono ze zbocza, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w trakcie prac. Kolejnym ukłonem w stronę ekologii jest system pozyskiwania i recyklingu wody morskiej i deszczowej.

Wnętrza hotelu wypełniają naturalne materiały: włoskie marmury i drewno. Kolorystyka jest stonowana i nawiązuje do barw otoczenia. Hotelowa restauracja serwuje potrawy na bazie adriatyckich ryb i owoców morza oraz mięsa i warzyw od lokalnych dostawców. Flagowym produktem jest oliwa z oliwek, które rosną w gajach otaczających hotelu.

Najpiękniejsze hotele na świecie według przewodnika Michelin

Pierwszy z dwóch hoteli z Bliskiego Wschodu, które zakwalifikowały się do konkursu, to ogromny The Royal na sztucznej Wyspie Palmowej w Dubaju. Liczący blisko 800 pokojów hotel projektu nowojorskiego biura Kohn Pedersen Fox zrobił wrażenie na inspektorach Michelin swoją awangardową, modułową formą, ekstrawaganckimi wnętrzami i ultraluksusowymi udogodnieniami.

Drugi obiekt z tego regionu to Shebara Resort w Arabii Saudyjskiej. Nie mniej luksusowy kompleks, który składa się z 38 okrągłych, chromowanych willi usytuowanych wprost na Morzu Czerwonym, jury określiło jako „saudyjską odpowiedź na wille na Malediwach” oraz „futurystyczne perły” na morzu.

Kolejny nominowany hotel — Benesse House na wyspie Naoshima projektu Tadao Ando — jurorzy okrzyknęli „arcydziełem” słynnego japońskiego architekta. Ich zdaniem ten „hotel-muzeum” to idealne miejsce dla par i singli, którzy są miłośnikami sztuki. Można tu znaleźć dzieła Jacksona Pollocka, Jamesa Turrella i innych znanych artystów, do słynnych dzieł sztuki nawiązuje też wystrój hotelu.

Ostatnim hotelem, który zakwalifikował się do finałowej piątki, jest Rosewood São Paulo w Brazylii projektu znanego francuskiego architekta Jeana Nouvela. „Pionowy las” wybudowano z lokalnych materiałów, a jego wnętrza ozdabiają prace kilkudziesięciu brazylijskich artystów. Nacisk na lokalność widać też w aranżacji wnętrz i restauracyjnych menus, a także we wszechobecnej roślinności.

Źródło: rp.pl

Michelin Turystyka Hotele Lifestyle Luksus

