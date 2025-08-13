Przewodnik Michelin i architektura? To nietypowe połączenie stało się faktem za sprawą pierwszej edycji Michelin Architecture & Design Award — konkursu wydawcy słynnego przewodnika kulinarnego dla najpiękniejszych hoteli na świecie. W gronie pięciu nominowanych obiektów, które powalczą o główną nagrodę, jest się tylko jeden hotel z Europy.

Przewodnik Michelin nagradza hotele

„Czy wybralibyście hotel ze względu na jego design?” – pytają twórcy przewodnika Michelin, ogłaszając pierwszą edycję swojego konkursu na najpiękniejszy hotel na świecie. Inspektorzy prestiżowego przewodnika wyłonili pięć obiektów rozsianych po całym globie.

Konkurs Michelin Architecture & Design Award, którego rozstrzygnięcie nastąpi 8 października, to kolejny krok wydawcy przewodnika Michelin w stronę branży hotelowej. Od niedawna inspektorzy przyznają najlepszym hotelom na świecie „klucze” — odpowiedniki słynnych gwiazdek.

W gronie hoteli, które nominowano do głównej nagrody, znalazł się jeden hotel z Europy — kameralny Villa Nai 3.3 na chorwackiej wyspie Dugi Otok. Inspektorzy Michelin określili hotel jako ukrytą perłę na hotelowej mapie Europy oraz jako idealne miejsce dla par lub podróżujących solo, którzy cenią prywatność, naturę i ciekawe doświadczenia kulinarne.