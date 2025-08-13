Aktualizacja: 13.08.2025 23:49 Publikacja: 13.08.2025 15:43
Chorwacki hotel Villa Nai 3.3 to jedyny obiekt wyróżniony w pierwszej edycji konkursu przewodnika Michelin na najciekawsze pod względem architektury i designu hotele na świecie.
Foto: Villa Nai 3.3
Przewodnik Michelin i architektura? To nietypowe połączenie stało się faktem za sprawą pierwszej edycji Michelin Architecture & Design Award — konkursu wydawcy słynnego przewodnika kulinarnego dla najpiękniejszych hoteli na świecie. W gronie pięciu nominowanych obiektów, które powalczą o główną nagrodę, jest się tylko jeden hotel z Europy.
„Czy wybralibyście hotel ze względu na jego design?” – pytają twórcy przewodnika Michelin, ogłaszając pierwszą edycję swojego konkursu na najpiękniejszy hotel na świecie. Inspektorzy prestiżowego przewodnika wyłonili pięć obiektów rozsianych po całym globie.
Konkurs Michelin Architecture & Design Award, którego rozstrzygnięcie nastąpi 8 października, to kolejny krok wydawcy przewodnika Michelin w stronę branży hotelowej. Od niedawna inspektorzy przyznają najlepszym hotelom na świecie „klucze” — odpowiedniki słynnych gwiazdek.
Czytaj więcej
Powstał w latach 70. i pozostaje jedną z ikon czechosłowackiego modernizmu. Ma też szansę trafić...
W gronie hoteli, które nominowano do głównej nagrody, znalazł się jeden hotel z Europy — kameralny Villa Nai 3.3 na chorwackiej wyspie Dugi Otok. Inspektorzy Michelin określili hotel jako ukrytą perłę na hotelowej mapie Europy oraz jako idealne miejsce dla par lub podróżujących solo, którzy cenią prywatność, naturę i ciekawe doświadczenia kulinarne.
Otoczony gajem oliwnym hotel projektu chorwackiego architekta Nikoli Bašića dosłownie wtapia się w zbocze wzgórza, na którym go wybudowano, nie wyróżniając się z otoczenia. Obiekt zbudowano między innymi z kamienia, który wcześniej wydrążono ze zbocza, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w trakcie prac. Kolejnym ukłonem w stronę ekologii jest system pozyskiwania i recyklingu wody morskiej i deszczowej.
Wnętrza hotelu wypełniają naturalne materiały: włoskie marmury i drewno. Kolorystyka jest stonowana i nawiązuje do barw otoczenia. Hotelowa restauracja serwuje potrawy na bazie adriatyckich ryb i owoców morza oraz mięsa i warzyw od lokalnych dostawców. Flagowym produktem jest oliwa z oliwek, które rosną w gajach otaczających hotelu.
Pierwszy z dwóch hoteli z Bliskiego Wschodu, które zakwalifikowały się do konkursu, to ogromny The Royal na sztucznej Wyspie Palmowej w Dubaju. Liczący blisko 800 pokojów hotel projektu nowojorskiego biura Kohn Pedersen Fox zrobił wrażenie na inspektorach Michelin swoją awangardową, modułową formą, ekstrawaganckimi wnętrzami i ultraluksusowymi udogodnieniami.
Drugi obiekt z tego regionu to Shebara Resort w Arabii Saudyjskiej. Nie mniej luksusowy kompleks, który składa się z 38 okrągłych, chromowanych willi usytuowanych wprost na Morzu Czerwonym, jury określiło jako „saudyjską odpowiedź na wille na Malediwach” oraz „futurystyczne perły” na morzu.
Kolejny nominowany hotel — Benesse House na wyspie Naoshima projektu Tadao Ando — jurorzy okrzyknęli „arcydziełem” słynnego japońskiego architekta. Ich zdaniem ten „hotel-muzeum” to idealne miejsce dla par i singli, którzy są miłośnikami sztuki. Można tu znaleźć dzieła Jacksona Pollocka, Jamesa Turrella i innych znanych artystów, do słynnych dzieł sztuki nawiązuje też wystrój hotelu.
Ostatnim hotelem, który zakwalifikował się do finałowej piątki, jest Rosewood São Paulo w Brazylii projektu znanego francuskiego architekta Jeana Nouvela. „Pionowy las” wybudowano z lokalnych materiałów, a jego wnętrza ozdabiają prace kilkudziesięciu brazylijskich artystów. Nacisk na lokalność widać też w aranżacji wnętrz i restauracyjnych menus, a także we wszechobecnej roślinności.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przewodnik Michelin i architektura? To nietypowe połączenie stało się faktem za sprawą pierwszej edycji Michelin Architecture & Design Award — konkursu wydawcy słynnego przewodnika kulinarnego dla najpiękniejszych hoteli na świecie. W gronie pięciu nominowanych obiektów, które powalczą o główną nagrodę, jest się tylko jeden hotel z Europy.
Remont nowojorskiej perły art deco trwał 8 osiem lat, ale słynny hotel Waldorf Astoria w Nowym Jorku znów jest o...
Hotel Belvédère był jednym z najbardziej eleganckich hoteli w Alpach Szwajcarskich. Od lat stoi jednak opuszczon...
Twórcy prestiżowego przewodnika La Liste opublikowali listę najlepszych hoteli na świecie. W zestawieniu znalazł...
Polski hotel zajął wysokie miejsce w rankingu przygotowanym przez Tripadvisor, największą na świecie społeczność...
Rosyjski miliarder Władysław Doronin planuje globalną ekspansję swojej firmy. Jej celem jest rozwój sieci luksus...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas