Słynna modernistyczna hala do wyburzenia. Walka o ocalenie zabytku

Hala sportowa w japońskim mieście Kagawa projektu Kenzo Tange, jednego z najważniejszych architektów XX wieku, ma zostać wyburzona. Czy uda się uratować słynny budynek, od lat w fatalnym stanie technicznym?

Publikacja: 20.08.2025 11:27

Halę zaprojektował Kenzo Tange, japoński architekt wyróżniony Nagrodą Pritzkera, nazywaną „architektonicznym Noblem”.

Foto: Kagawa Prefectural Gymnasium

Izabela Popko

Co zrobić z sypiącym się dziełem słynnego architekta: rozebrać czy przeprowadzić gruntowny i kosztowny remont? Pierwsze rozwiązanie forsują władze lokalne. Mieszkańcy mają inne zdanie na temat przyszłości ikonicznego budynku, który od chwili powstania kilka dekad temu wzbudza zachwyt na świecie.

Słynna modernistyczna hala sportowa do wyburzenia

Hala sportowa w Kagawie na południu Japonii to budynek znany daleko poza granicami tego kraju. Gmach wybudowano na początku lat 60. jako wielofunkcyjny obiekt sportowy. Autorem projektu był Kenzo Tange, jeden z czołowych architektów powojennej Japonii i pierwszy Azjata, którego uhonorowano „architektonicznym Noblem”, czyli Nagrodą Pritzkera. Kenzo Tange jest też między innymi autorem projektu hali sportowej Yoyogi w Tokio, wybudowanej na potrzeby igrzysk w 1964 roku i uznanej za jeden z najpiękniejszych budynków XX wieku. 

Uważa się, że hala sportowa w Kagawie była w pewnym sensie prototypem obiektu w Tokio – Kenzo Tange testował rozwiązania technologiczne, które następnie na dużo większą skalę zastosował w Yoyogi. Ze względu na charakterystyczną formę do hali w Kagawie przylgnął przydomek „łódź”.

Obiekt zamknięto w 2014 roku, między innymi ze względu na fakt, że może nie przetrwać ewentualnego trzęsienia ziemi. Problemem był też stan konstrukcji dachu – odkryto nieszczelności, a także korozję, która groziła jego zawaleniem. Władze lokalne zdecydowały o wyburzeniu hali.

Nie pomogły rozmaite inicjatywy mające na celu ocalenie hali, włącznie z działaniami na rzecz wpisania obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 2023 roku władze prefektury Kagawa ogłosiły plan rozbiórki gmachu.

Foto: Bigjap, CC0, Wikimedia Commons

W 2025 roku realizacja tego planu nabrała tempa. W lutym zatwierdzono budżet na rozbiórkę hali, a na początku sierpnia ogłoszono przetarg na wykonawcę prac, którego wyłonienie ma nastąpić już 2 września.

Na ratunek hali przyszli mieszkańcy prefektury Kagawa. Powstał Komitet ds. Rewitalizacji Dawnego hali sportowej w Kagawie, którego celem jest ocalenie ikonicznego budynku.

Mieszkańcy chcą ocalić ikonę modernizmu przed wyburzeniem

W lipcu Komitet przedstawił władzom prefektury list intencyjny, w którym sformułował pomysły na przywrócenie modernistycznemu gmachowi dawnej świetności. Plan zakłada remont i nadanie nowej funkcji obiektu jako centrum kulturalnego, a także instalację zabezpieczeń na wypadek trzęsienia ziemi.

Środki na sfinansowanie całego przedsięwzięcia mają pochodzić wyłącznie od prywatnych inwestorów. „Szanujemy kulturalną i architektoniczną wartość hali sportowej w Kagawie, toteż zamiast jego rozbiórki chcemy zachować i wykorzystać budynek na drodze jego kupna i czasowego wynajmu” – czytamy na stronie Komitetu.

Organizacja ma dwa alternatywne pomysły na zapewnienie budynkowi rentowności. Pierwszy scenariusz zakłada zaadaptowanie części budynku na hotel i czytelnię. Zgodnie z drugą koncepcją cały budynek ma stać się hotelem.

Komitet napisał też petycję, którą podpisało jak dotąd ponad 27 tysięcy osób. Jak na razie władze lokalne nie rozpatrzyły propozycji ocalenia hali projektu Kenzo Tange.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Styl Życia Architektura

