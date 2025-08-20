Co zrobić z sypiącym się dziełem słynnego architekta: rozebrać czy przeprowadzić gruntowny i kosztowny remont? Pierwsze rozwiązanie forsują władze lokalne. Mieszkańcy mają inne zdanie na temat przyszłości ikonicznego budynku, który od chwili powstania kilka dekad temu wzbudza zachwyt na świecie.

Słynna modernistyczna hala sportowa do wyburzenia

Hala sportowa w Kagawie na południu Japonii to budynek znany daleko poza granicami tego kraju. Gmach wybudowano na początku lat 60. jako wielofunkcyjny obiekt sportowy. Autorem projektu był Kenzo Tange, jeden z czołowych architektów powojennej Japonii i pierwszy Azjata, którego uhonorowano „architektonicznym Noblem”, czyli Nagrodą Pritzkera. Kenzo Tange jest też między innymi autorem projektu hali sportowej Yoyogi w Tokio, wybudowanej na potrzeby igrzysk w 1964 roku i uznanej za jeden z najpiękniejszych budynków XX wieku.

Uważa się, że hala sportowa w Kagawie była w pewnym sensie prototypem obiektu w Tokio – Kenzo Tange testował rozwiązania technologiczne, które następnie na dużo większą skalę zastosował w Yoyogi. Ze względu na charakterystyczną formę do hali w Kagawie przylgnął przydomek „łódź”.

Obiekt zamknięto w 2014 roku, między innymi ze względu na fakt, że może nie przetrwać ewentualnego trzęsienia ziemi. Problemem był też stan konstrukcji dachu – odkryto nieszczelności, a także korozję, która groziła jego zawaleniem. Władze lokalne zdecydowały o wyburzeniu hali.