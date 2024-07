Kilka dni temu projektantka uruchomiła kolejną kampanię na rzecz zwierząt – tym razem ptaków. Na oficjalnych kanałach społecznościowych marki Stelli McCartney pojawiła się seria postów pod wspólnym tytułem „Bird’s Eye View”, czyli w wolnym tłumaczeniu – „Z punktu widzenia ptaka”.

Pierwszy post z serii zawiera krótki filmik prezentujący jedną z kreacji McCartney. Podkład muzyczny stanowi w nim utwór wykorzystujący poranne trele ptaków, którym w Wielkiej Brytanii grozi wyginięcie. Utwór skomponował brytyjski muzyk Cosmo Sheldrake.

Kolejne posty również zawierają projekty Stelli McCartney. Ukryto jednak za nimi drastyczne nagrania z ptasich ferm, w których pozyskuje się pióra i puch na potrzeby branży mody. Każdy post zawiera też informację na temat cierpienia ptaków, z którym wiąże się funkcjonowanie ferm.

Oprócz miłośników mody, McCartney zwraca się w postach również bezpośrednio do osób pracujących w sektorze odzieżowym. „Nasza branża ponosi za to odpowiedzialność i musi stanąć na wysokości zadania” – czytamy w jednym z postów projektantki.

Kampania Stelli McCartney wspiera organizację PETA

Kampania na kanałach społecznościowych Stelli McCartney pojawiła się krótko po ogłoszeniu przez PETA exposé na oficjalnej stronie tej organizacji. Publikacja ujawnia brutalne praktyki, których dopuszczają się pracownicy ferm, a które udokumentowali zatrudniający się w nich aktywiści organizacji.

„Każdego roku kaleczy się lub zabija 3,4 miliarda ptaków przy pozyskiwaniu ich puchu. Często są oskubywane na żywca, przez co giną. Czy dołączysz do PETA i do mnie, aby wykorzystywanie piór w branży mody?” – apeluje Stella McCartney na swoich kanałach społecznościowych.