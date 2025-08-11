Reklama

„Cichy luksus” w odwrocie. Marka włoskiego arystokraty podbija świat

Lato 2025 zdominował maksymalizm w styli marki Pucci – uważają autorzy opiniotwórczego zestawienia Lyst Index. Ostatnie miesiące to błyskawiczny wzrost zainteresowania projektami marki, która w ostatnich latach pozostawała w dużym stopniu niezauważona.

Publikacja: 11.08.2025 15:49

Marka Pucci od lat znana jest z niezwykle wzorzystych, wręcz psychodelicznych, tkanin.

Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Izabela Popko

Wahadło w świecie trendów ponownie się wychyliło. Po okresie dominacji „cichego luksusu”, mamy przechył w stronę maksymalizmu. Świadczy o tym popularność, jaką w ostatnim czasie cieszy się włoska marka Pucci, słynąca z kolorowej, wakacyjnej estetyki. Liczby mówią same za siebie, a tych dostarczają eksperci z platformy zakupowej Lyst w swoim najnowszym rankingu najbardziej pożądanych marek na świecie.

Pucci: Hedonizm po włosku i „moda dopaminowa”

Po wielu miesiącach królowania minimalistycznych fasonów i kolorów w duchu „cichego luksusu”, trendy zmierzają w przeciwną stronę. Do kolekcji powracają kreacje wpisujące się w kolorową, maksymalistyczną „modę dopaminową”, która święciła triumfy kilka sezonów temu – zanim światowe wybiegi i sklepowe półki zdominowały ubrania rodem z serialu „Sukcesja”.

Powrót maksymalizmu i „mody dopaminowej” zauważyli również eksperci z platformy zakupowej Lyst, autorzy cenionego w branży mody rankingu najbardziej pożądanych marek na świecie, będącego jednocześnie podsumowaniem najważniejszych trendów. Wyraźny awans w tym zestawieniu zaliczyła włoska marka Pucci, która od ponad siedmiu dekad słynie z psychodelicznych printów i zmysłowych kreacji.

Analitycy Lysta wyróżnili trzy marki spoza czołowej dwudziestki, które zanotowały najszybszy awans w drugim kwartale 2025 roku. Wśród nich znalazła się marka Pucci, w ostatnich miesiącach zanotowała ona imponujący, 96-procentowy wzrost zainteresowania na platformie Lyst.

Znacząco, bo aż o 81 procent, wzrósł również popyt na wyroby włoskiej marki na tej platformie. Największym zainteresowaniem cieszyły się wzorzyste kombinezony, dopasowane sukienki różnej długości (zwłaszcza modele „Marmo” i „Orchidee”), topy i kostiumy kąpielowe – czyli flagowe wyroby Pucci.

Autorzy rankingu Lyst Index podkreślają, że marka Pucci przeżywa swój renesans między innymi dzięki powodzeniu, jakim produkty Pucci cieszą się u gwiazd takich jak Hailey Bieber czy Dua Lipa. Zdaniem ekspertów świadczy to o tym, że miłośniczki mody wciąż interesują się markami o długiej historii, elegancją w stylu vintage, a zarazem modą „z przymrużeniem oka”. Pucci łączy wszystkie te cechy.

Sukces marki Pucci: powraca moda na „radosny vintage”

Markę Pucci założył w 1947 roku Emilio Pucci, markiz Barsento. Swój pierwszy butik Pucci otworzył na wyspie Capri trzy lata później. Wśród zamożnych przedstawicieli międzynarodowej śmietanki towarzyskiej, którą dziennikarz Igor Cassini nazwał „glitterati”, szalenie modne stało się w tamtym okresie podróżowanie samolotami odrzutowymi po całym świecie – i oddawanie się przyjemnościom życia.

Marka Pucci idealnie wpisała się w ten trend, czemu sprzyjał dodatkowo jej włoski rodowód – Capri to przecież synonim włoskiego „la dolce vita”. Kolorowe, abstrakcyjne printy i zmysłowo podkreślające kobiecą sylwetkę fasony błyskawicznie zdobyły serca klientek z całego świata.

Siedem dekad później pragnienie bycia częścią owego hedonistycznego stylu życia wciąż jest aktualne, czemu towarzyszy powrót do „mody dopaminowej” i wyrazistych, przykuwających wzrok ubrań. Nic dziwnego, że marka Pucci, która pod kierunkiem dyrektorki kreatywnej Camille Miceli oferuje świeże i zarazem nawiązujące do dziedzictwa marki projekty w duchu radosnego, ale wciąż szykownego maksymalizmu, wraca na arenę z takim przytupem.

