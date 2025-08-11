Wahadło w świecie trendów ponownie się wychyliło. Po okresie dominacji „cichego luksusu”, mamy przechył w stronę maksymalizmu. Świadczy o tym popularność, jaką w ostatnim czasie cieszy się włoska marka Pucci, słynąca z kolorowej, wakacyjnej estetyki. Liczby mówią same za siebie, a tych dostarczają eksperci z platformy zakupowej Lyst w swoim najnowszym rankingu najbardziej pożądanych marek na świecie.

Pucci: Hedonizm po włosku i „moda dopaminowa”

Po wielu miesiącach królowania minimalistycznych fasonów i kolorów w duchu „cichego luksusu”, trendy zmierzają w przeciwną stronę. Do kolekcji powracają kreacje wpisujące się w kolorową, maksymalistyczną „modę dopaminową”, która święciła triumfy kilka sezonów temu – zanim światowe wybiegi i sklepowe półki zdominowały ubrania rodem z serialu „Sukcesja”.

Powrót maksymalizmu i „mody dopaminowej” zauważyli również eksperci z platformy zakupowej Lyst, autorzy cenionego w branży mody rankingu najbardziej pożądanych marek na świecie, będącego jednocześnie podsumowaniem najważniejszych trendów. Wyraźny awans w tym zestawieniu zaliczyła włoska marka Pucci, która od ponad siedmiu dekad słynie z psychodelicznych printów i zmysłowych kreacji.

Analitycy Lysta wyróżnili trzy marki spoza czołowej dwudziestki, które zanotowały najszybszy awans w drugim kwartale 2025 roku. Wśród nich znalazła się marka Pucci, w ostatnich miesiącach zanotowała ona imponujący, 96-procentowy wzrost zainteresowania na platformie Lyst.