Nowy trend w modzie tego sezonu: nadchodzi era wielkiej miniaturyzacji

Otwarcie pierwszego sklepu Popmart w Berlinie. Chińska firma sprzedaje na całym świecie maskotki Labubu.
Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP
Serialowi miliarderzy z „Sukcesji” przypominali swego czasu, że gigantyczna torba znanej marki nie tylko nie stanowi symbolu statusu, ale jest pretensjonalna i nowobogacka. Zwłaszcza jeżeli ta marka nie reprezentuje absolutnie najwyższej półki cenowej.
W 2025 roku minimalizm to wciąż jeden z wyznaczników dobrego smaku. Teraz jednak projektanci akcesoriów potraktowali to słowo bardzo dosłownie. Nowemu zjawisku przyjrzała się redakcja brytyjskiego „Guardiana”.
Obserwatorzy trendów w modzie zauważyli wszechobecny pęd ku miniaturyzacji. Właściwie wszystkie najmodniejsze w ostatnim czasie akcesoria i gadżety zyskały swoje mikroskopijne wersje.
Przykładem niech będzie bestsellerowa torebka na ramię Uniqlo w kształcie banana, którą eksperci platformy zakupowej Lyst ogłosili najpopularniejszą torebką 2023 roku. Wiosną tego roku japońska marka wypuściła do sprzedaży zminiaturyzowaną wersję wspomnianej torebki.
Pierwotna wersja określanego mianem „torebki Mary Poppins, która pomieści wszystko” miała wymiary 28 na 17 centymetrów. W 2025 roku powstała wersja mini mierzącą 21,5 na 11,5 centymetra.
Ludzie noszą nową mikrotorebkę Uniqlo na różne sposoby. Jedni przyczepiają ją do większej torebki (najlepiej do jej „starszej siostry”), inni — mocują ją na przykład przy pasku od spodni.
Swoją drogą, marka Uniqlo wpisała się w inny trend, który widać na wielu czołowych wybiegach. W najnowszych kolekcjach takich marek jak Victoria Beckham, Louis Vuitton czy Fendi pełnowymiarowe torebki mają doczepione mikrotorebki — trochę jak ultramodne zawieszki czy breloki.
Miniaturyzacji uległ też najbardziej pożądany gadżet tego roku, czyli maskotka Labubu. Rynek zalały podróbki oryginalnego, mierzącego około 17 centymetrów stworka. Jak zauważa „Guardian”, niektóre z podróbek oryginalnej maskotki są naprawdę małe i z powodzeniem mogą służyć za brelok do kluczy.
W szaloną modę na Labubu postanowił wstrzelić się też dyrektor kreatywny domu mody Louis Vuitton, Pharrell Williams. Artysta wprowadził do sprzedaży 10-centymetrowe maskotki przedstawiające misie, które mają na sobie miniaturowe wersje ubrań, które zaprojektował Williams dla francuskiej marki.
Wygląda również na to, że niezbyt modne jest już noszenie ze sobą gigantycznych bidonów z wodą czy innym napojem. W tym roku popularność zdobyła też miniaturowa wersja plastikowej butelki na wodę marki Hydro Flask — jednego z czołowych producentów butelek, kubków i termosów. Buteleczka wielkości niewielkiej szklanki wyprzedała się w ciągu zaledwie doby od momentu wyjścia na rynek w lutym i podobnie było w przypadku kolejnych rzutów produktu.
Zdaniem obserwatorów całego trendu już niekoniecznie rozmiar gadżetu czy widoczne logo są wyznacznikami statusu. Rolę tę przejęły akcesoria, które poprawiają humor i rozczulają swoimi małymi rozmiarami. Nic bowiem nie sprzedaje tak dobrze jak ładunek pozytywnych emocji, jaki niesie ze sobą dany przedmiot.
