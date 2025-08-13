Nowy trend w modzie tego sezonu: nadchodzi era wielkiej miniaturyzacji

Serialowi miliarderzy z „Sukcesji” przypominali swego czasu, że gigantyczna torba znanej marki nie tylko nie stanowi symbolu statusu, ale jest pretensjonalna i nowobogacka. Zwłaszcza jeżeli ta marka nie reprezentuje absolutnie najwyższej półki cenowej.

W 2025 roku minimalizm to wciąż jeden z wyznaczników dobrego smaku. Teraz jednak projektanci akcesoriów potraktowali to słowo bardzo dosłownie. Nowemu zjawisku przyjrzała się redakcja brytyjskiego „Guardiana”.

Mniejsze jest lepsze: miniaturyzacja w świecie mody

Obserwatorzy trendów w modzie zauważyli wszechobecny pęd ku miniaturyzacji. Właściwie wszystkie najmodniejsze w ostatnim czasie akcesoria i gadżety zyskały swoje mikroskopijne wersje.

Przykładem niech będzie bestsellerowa torebka na ramię Uniqlo w kształcie banana, którą eksperci platformy zakupowej Lyst ogłosili najpopularniejszą torebką 2023 roku. Wiosną tego roku japońska marka wypuściła do sprzedaży zminiaturyzowaną wersję wspomnianej torebki.