Greenhushing: słowo, które robi karierę. Bycie „eko” przestało być modne?

Lęk przed krytyką i przez to niechęć do zbyt mocnego akcentowania swoich działań proekologicznych doprowadziły do narodzenia zjawiska „greenhushingu”.

Co oznacza „greenhushing”? To sytuacja, w której firmy rezygnują z nagłaśniania swoich działań związanych z troską o środowisko lub wręcz starają się je ukrywać.

Z badania przeprowadzonego jesienią 2022 roku przez firmę konsultingową South Pole wynika, że taką politykę wykorzystuje jedna na cztery firmy w USA. To nie oznacza, że zrezygnowały one z dążenia do minimalizowania swojego wpływu na środowisko. Wolą natomiast nie nagłaśniać swoich działań w obawie przed nieprzychylnymi komentarzami, które przypadkiem mogą postawić je w niekorzystnym świetle, a także – w obawie przed oficjalnymi dochodzeniami, które mogą dowieść, że zapowiedzi marek odzieżowych były zbyt odważne albo – mówiąc wprost – nie pokrywały się z faktami.

Greenhushing: odpowiedź na zjawisko greenwashingu

Zjawisko to niepokoi część ekspertów, którzy zauważają, że jeśli trend ten będzie przybierał na sile, postęp w kwestiach troski o stan środowiska może znacząco zwolnić. W sytuacji, w której coraz mniej firm będzie dzieliło się z opinią publiczną informacjami o tym, jakie działania podejmują, inni producenci nie będą wystarczająco zmotywowani, by działać w sposób proekologiczny.

W raporcie South Pole nie podano nazw konkretnych firm. Na myśl przychodzi jednak kilka marek, które w ostatnim czasie zmodyfikowały podejście w tej kwestii. Jest to między innymi marka H&M, która w ostatnich miesiącach postanowiła zrezygnować z etykiety z napisem "Conscious".

Stało się to po dochodzeniu organizacji holenderskiego urzędu ochrony handlu i konsumentów. Jak przyznali przedstawiciele marki, „informacje na temat zrównoważonego rozwoju na ich stronie internetowej mogły być bardziej klarowne i kompleksowe”.