Znajdą się na nim informacje dotyczące tego, ile wody i energii pochłonęła produkcja każdego wyrobu, jaki się kupiło. Klient dowie się też, jaki jest ślad węglowy całego procesu produkcji.

Oprócz tego, na nowych paragonach znajdą się też informacje o wpływie na środowisko, jaki miała produkcja opakowania oraz transport każdego produktu. Te same informacje, które widnieją na Paragonach Wpływu, znajdą się również na stronie każdego produktu marki Asket.

Jaki jest ekologiczny koszt wyprodukowania jednego T-shirta? Zdaniem przedstawicieli firmy Asket, ten proces wymaga ok 27 metrów sześciennych wody, co odpowiada, zdaniem firmy 30-letniemu zapotrzebowaniu człowieka na wodę. To również blisko 33 kWh, co wystarczyłoby na zasilenie żarówki led przez 151 dni. To także emisja 5,8 kilogramów CO2.

Paragony wpływu: firma Asket pokaże klientom, jaki jest ekologiczny koszt produkcji ubrań

Wprowadzając Paragony Wpływu, twórcy marki Asket chcą zawalczyć z „szybką modą”, nadmierną konsumpcją i kompulsywnym kupowaniem nowych ubrań co sezon. Zamiast tego, stawiają na wypuszczanie nielicznych kolekcji zawierających ponadczasowe, solidne ubrania, których „życie” jest obliczone na wiele lat.

Celem marki jest też skłonienie klientów do refleksji na temat własnego stylu życia i jego wpływu na środowisko. Widok konkretnych liczb na Paragonie Wpływu ma pomóc konsumentom w podejmowaniu bardziej zrównoważonych decyzji zakupowych.