Nowy butik to nie tylko moda, ale i spa, przedmioty do domu, a także – podróż przez historię domu mody Dior.
Foto: Jonathan Taylor
Słynny paryski dom mody Dior otworzył swój kolejny butik w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji na świecie. House of Dior New York na Manhattanie w Nowym Jorku to cztery piętra w jednej z najbardziej prestiżowych – i najdroższych lokalizacji na świecie. Co czeka klientów i klientki w środku?
W sercu Nowego Jorku, na rogu 57. ulicy i Madison Avenue, otworzył się House of Dior New York — nowy flagowy butik paryskiego domu mody Dior, który zastąpił dotychczasowy obiekt na rogu 59. ulicy i Piątej Alei.
Lokalizacja nowego salonu Diora nie jest przypadkowa. Znajduje się on zaledwie kilka kroków od pierwszego butiku marki w Stanach Zjednoczonych przy Piątej Alei, który Christian Dior otworzył w 1948 roku.
House of Dior New York nie jest butikiem w klasycznym rozumieniu tego słowa. Będzie można tu nie tylko kupić produkty sygnowane logo Dior ze wszystkich linii marki, ale również prześledzić jej historię, obejrzeć wiele dzieł sztuki współczesnej, a także zregenerować się w luksusowym spa.
Foto: Jonathan Taylor
Za projekt butiku odpowiada amerykański architekt Peter Marino, który współpracuje z Diorem od ponad 30 lat. Czteropiętrowa przestrzeń mieści kreacje prêt-à-porter dla kobiet i mężczyzn, galanterię skórzaną, biżuterię, zapachy, pierwszy w USA butik Dior Maison, a także unikatowe projekty, które powstały specjalnie z myślą o tym miejscu.
House of Dior New York w niczym nie przypomina „klasycznych” luksusowych domów handlowych. Zamiast obszernych przestrzeni, obiekt podzielono na pomieszczenia, które bardziej kojarzą się z eleganckimi pokojami w luksusowej rezydencji. Nowoczesną, wpisującą się w architekturę Nowego Jorku fasadę pokrywa jasny piaskowiec.
Foto: Jonathan Taylor
Wnętrza utrzymano w jasnych, neutralnych tonacjach i minimalistycznym stylu, co pozwala odpowiednio wyeksponować wyroby marki. Budynek wyposażono w wysokie okna, które doskonale doświetlają wnętrza naturalnym światłem. „Prawdziwym luksusem w takich miastach jak Nowy Jork są jedynie światło i przestrzeń” — podkreśla Peter Marino w rozmowie z branżowym portalem WWD.
Wystrój nowego butiku Diora stanowi „dialog między przeszłością a teraźniejszością” — jak informuje sama marka. Atmosfera tego miejsca z jednej strony nawiązuje do paryskiego stylu i tradycyjnych związków domu mody ze światem sztuki, z drugiej — przemyca energię nowoczesnej, tętniącej życiem metropolii.
Foto: Jonathan Taylor
W nawiązaniu do bliskich relacji, jakie Christian Dior utrzymywał z artystami swojej epoki, wnętrza House of Dior New York wypełniają wyselekcjonowane dzieła sztuki. Wśród nich znajdują się między innymi fotografie Karine Laval, Charlesa Jonesa i Roberta Mapplethorpe’a, prace Nira Hoda, Jeana-Michela Othoniela, Miriam Ellner, Adama Fussa, Azumy Makoto, a także cyfrowa instalacja Jennifer Steinkamp.
Foto: Jonathan Taylor
Jednym z najbardziej wyrazistych elementów butiku jest kolorowa instalacja o nazwie Colorama, która zdobi klatkę schodową. Składa się z miniaturowych ikon przedstawiających torebki, flakony perfum, kapelusze i inne wyroby Diora, snując opowieść o ponad 75-letniej historii paryskiego domu mody.
Na ostatnim, czwartym piętrze budynku znajduje się Dior Spa New York. To pierwsze w Stanach Zjednoczonych luksusowe centrum odnowy sygnowane przez markę Dior.
