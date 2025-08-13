Słynny paryski dom mody Dior otworzył swój kolejny butik w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji na świecie. House of Dior New York na Manhattanie w Nowym Jorku to cztery piętra w jednej z najbardziej prestiżowych – i najdroższych lokalizacji na świecie. Co czeka klientów i klientki w środku?

House of Dior New York: Rusza flagowy butik

W sercu Nowego Jorku, na rogu 57. ulicy i Madison Avenue, otworzył się House of Dior New York — nowy flagowy butik paryskiego domu mody Dior, który zastąpił dotychczasowy obiekt na rogu 59. ulicy i Piątej Alei.

Lokalizacja nowego salonu Diora nie jest przypadkowa. Znajduje się on zaledwie kilka kroków od pierwszego butiku marki w Stanach Zjednoczonych przy Piątej Alei, który Christian Dior otworzył w 1948 roku.

House of Dior New York nie jest butikiem w klasycznym rozumieniu tego słowa. Będzie można tu nie tylko kupić produkty sygnowane logo Dior ze wszystkich linii marki, ale również prześledzić jej historię, obejrzeć wiele dzieł sztuki współczesnej, a także zregenerować się w luksusowym spa.