Fabergé od ponad 180 lat produkuje biżuterię i inne dzieła sztuki jubilerskiej, jednak jej najsłynniejszym produktem z pewnością są słynne jajka wielkanocne, które wykonywano ze złota, srebra i drogocennych kamieni na zamówienie carów Rosji. Łącznie w latach 1885–1916 powstało około 50 jajek, których wykonanie zlecali car Aleksander III i jego syn Mikołaj II.

Marka Fabergé przeszła w ręce rosyjskiego biznesmena

Siergiej Mosunow, pochodzący z Rosji biznesmen, zbił fortunę w branży technologicznej.

Do naszych czasów przetrwało ponad 40 jajek Fabergé. Właścicielem największej ich kolekcji jest rosyjski oligarcha Wiktor Wekselberg, pozostałe jajka należą do brytyjskiej rodziny królewskiej i zasilają kolekcje muzeów na całym świecie. Marka Fabergé do dziś produkuje biżuterię, zegarki i inne błyskotki, które nawiązują do kolekcji carskich jajek.

Od rewolucji z 1917 roku rosyjska marka wielokrotnie zmieniała właścicieli, którymi były przeważnie zachodnie firmy. Po latach przechodzenia z rąk do rąk nowym właścicielem została firma z siedzibą w USA, ale z Rosjaninem na czele.