Reklama

Producent jajek Fabergé ma nowego właściciela. Nabywcą milioner z Rosji

Firma jubilerska Fabergé, która zasłynęła jako dostawca kosztowności na dwór carski, zmieniła właściciela. Nabywca zapowiada globalną ekspansję.

Publikacja: 12.08.2025 19:33

W ostatnich latach marka angażowała się w rozmaite współprace, między innymi z producentami serialu

W ostatnich latach marka angażowała się w rozmaite współprace, między innymi z producentami serialu „Gra o tron”, czego efektem była kolekcja biżuterii.

Foto: RICH FURY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Izabela Popko

Fabergé od ponad 180 lat produkuje biżuterię i inne dzieła sztuki jubilerskiej, jednak jej najsłynniejszym produktem z pewnością są słynne jajka wielkanocne, które wykonywano ze złota, srebra i drogocennych kamieni na zamówienie carów Rosji. Łącznie w latach 1885–1916 powstało około 50 jajek, których wykonanie zlecali car Aleksander III i jego syn Mikołaj II.

Marka Fabergé przeszła w ręce rosyjskiego biznesmena

Siergiej Mosunow, pochodzący z Rosji biznesmen, zbił fortunę w branży technologicznej.

Do naszych czasów przetrwało ponad 40 jajek Fabergé. Właścicielem największej ich kolekcji jest rosyjski oligarcha Wiktor Wekselberg, pozostałe jajka należą do brytyjskiej rodziny królewskiej i zasilają kolekcje muzeów na całym świecie. Marka Fabergé do dziś produkuje biżuterię, zegarki i inne błyskotki, które nawiązują do kolekcji carskich jajek.

Od rewolucji z 1917 roku rosyjska marka wielokrotnie zmieniała właścicieli, którymi były przeważnie zachodnie firmy. Po latach przechodzenia z rąk do rąk nowym właścicielem została firma z siedzibą w USA, ale z Rosjaninem na czele.

Czytaj więcej

Patrice Louvet, CEO firmy Ralph Lauren Corp.
Moda
Rekordowy wynik króla „dostępnego luksusu”. Kluczem do sukcesu była podwyżka cen
Reklama
Reklama

Mowa o firmie inwestycyjnej MG Capital LLC, którą kieruje przedsiębiorca rosyjskiego pochodzenia, Siergiej Mosunow. Za kwotę 50 milionów dolarów firma MG Capital LLC przejęła markę Fabergé od brytyjskiego koncernu Gemfields, zajmującego się wydobyciem kolorowych kamieni szlachetnych.

Koncern Gemfields już w grudniu ubiegłego roku zapowiadał, że zamierza sprzedać Fabergé. Powodem były problemy finansowe – Gemfields od dwóch lat notuje straty.

Na fali spowolnienia w branży wyrobów luksusowych problemy miała również sama marka Fabergé. W 2024 roku przychody firmy wyniosły 13,4 miliona dolarów, czyli o ponad 14 procent mniej niż w roku poprzednim.

Nowy właściciel marki Fabergé: Kim jest Siergiej Mosunow?

O pochodzeniu Siergieja Mosunowa wiadomo jedynie tyle, że urodził się w Rosji. Obecnie na stałe mieszka i pracuje w Londynie. W 2020 roku ukończył ekonomię i urbanistykę na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Inżynierii Lądowej, rok później zdobył tytuł MBA w Moskiewskiej Szkole Zarządzania, studiował też przywództwo i inwestycje wysokiego ryzyka na Uniwersytecie Stanforda.

Mosunow jest współzałożycielem firmy inwestycyjnej The Garage Syndicate, sieci inwestorów Angelsdeck i systemu bankowości cyfrowej B9. Zainwestował ponadto w wiele startupów, które działają w rozmaitych obszarach nowych technologii.

Oprócz SMG Capital Mosunow kieruje też firmą DNA-LM, którą założył w ubiegłym roku. Startup działa w obszarze genetyki.

Reklama
Reklama

Zakup marki Fabergé biznesmen komentuje tak: „Bycie opiekunem tak wyjątkowej i cieszącej się globalną renomą marki to dla mnie wielki zaszczyt” – powiedział Mosunow w oficjalnym komunikacie dla mediów.

„Unikatowe dziedzictwo marki Fabergé oraz jej powiązania z Rosją, Anglią, Francją i USA otwierają znaczące możliwości dla dalszego umacniania jej pozycji na globalnym rynku dóbr luksusowych, a także zwiększania jej obecności na całym świecie” – dodał Rosjanin, który zapowiedział jednocześnie, że marka nadal będzie koncentrować się na produkcji biżuterii, zegarków i akcesoriów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Biżuteria

Fabergé od ponad 180 lat produkuje biżuterię i inne dzieła sztuki jubilerskiej, jednak jej najsłynniejszym produktem z pewnością są słynne jajka wielkanocne, które wykonywano ze złota, srebra i drogocennych kamieni na zamówienie carów Rosji. Łącznie w latach 1885–1916 powstało około 50 jajek, których wykonanie zlecali car Aleksander III i jego syn Mikołaj II.

Marka Fabergé przeszła w ręce rosyjskiego biznesmena

Pozostało jeszcze 87% artykułu
Reklama
Na wystawie zaprezentowano ponad 350 unikatowych arcydzieł sztuki biżuteryjnej z pracowni marki Cart
Biżuteria
Tajemnice „króla jubilerów”: Bezcenne arcydzieła Cartiera na wystawie w Londynie
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Nawet 1200 zł płynie do Ciebie! Oferta ważna do 08.09.2025
Advertisement
Trzypiętrowy kompleks Bulgari będzie miejscem wytwarzania biżuterii, ale też centrum edukacji dla zł
Biżuteria
Rusza największa na świecie fabryka biżuterii. Duma „złotego zagłębia” Europy
Nowa kolekcja Mokobelle stworzona wspólnie z Marietą Żukowską.
Biżuteria
Nowa kolekcja biżuterii Marieta Żukowska x Mokobelle. Włoska wizja piękna
Diament wydobyty w Botswanie waży 2492 karaty.
Biżuteria
Odkryto jeden z największych diamentów w historii. Jest wielkości kajzerki
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Według danych Pandory obecnie kobiety zajmują w firmie 34 procent kierowniczych stanowisk. Celem jes
Biżuteria
Gigant branży jubilerskiej sam się ukarze. Chodzi o liczbę zatrudnionych kobiet
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie