W ostatnich latach marka angażowała się w rozmaite współprace, między innymi z producentami serialu „Gra o tron”, czego efektem była kolekcja biżuterii.
Fabergé od ponad 180 lat produkuje biżuterię i inne dzieła sztuki jubilerskiej, jednak jej najsłynniejszym produktem z pewnością są słynne jajka wielkanocne, które wykonywano ze złota, srebra i drogocennych kamieni na zamówienie carów Rosji. Łącznie w latach 1885–1916 powstało około 50 jajek, których wykonanie zlecali car Aleksander III i jego syn Mikołaj II.
Siergiej Mosunow, pochodzący z Rosji biznesmen, zbił fortunę w branży technologicznej.
Do naszych czasów przetrwało ponad 40 jajek Fabergé. Właścicielem największej ich kolekcji jest rosyjski oligarcha Wiktor Wekselberg, pozostałe jajka należą do brytyjskiej rodziny królewskiej i zasilają kolekcje muzeów na całym świecie. Marka Fabergé do dziś produkuje biżuterię, zegarki i inne błyskotki, które nawiązują do kolekcji carskich jajek.
Od rewolucji z 1917 roku rosyjska marka wielokrotnie zmieniała właścicieli, którymi były przeważnie zachodnie firmy. Po latach przechodzenia z rąk do rąk nowym właścicielem została firma z siedzibą w USA, ale z Rosjaninem na czele.
Mowa o firmie inwestycyjnej MG Capital LLC, którą kieruje przedsiębiorca rosyjskiego pochodzenia, Siergiej Mosunow. Za kwotę 50 milionów dolarów firma MG Capital LLC przejęła markę Fabergé od brytyjskiego koncernu Gemfields, zajmującego się wydobyciem kolorowych kamieni szlachetnych.
Koncern Gemfields już w grudniu ubiegłego roku zapowiadał, że zamierza sprzedać Fabergé. Powodem były problemy finansowe – Gemfields od dwóch lat notuje straty.
Na fali spowolnienia w branży wyrobów luksusowych problemy miała również sama marka Fabergé. W 2024 roku przychody firmy wyniosły 13,4 miliona dolarów, czyli o ponad 14 procent mniej niż w roku poprzednim.
O pochodzeniu Siergieja Mosunowa wiadomo jedynie tyle, że urodził się w Rosji. Obecnie na stałe mieszka i pracuje w Londynie. W 2020 roku ukończył ekonomię i urbanistykę na Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie Inżynierii Lądowej, rok później zdobył tytuł MBA w Moskiewskiej Szkole Zarządzania, studiował też przywództwo i inwestycje wysokiego ryzyka na Uniwersytecie Stanforda.
Mosunow jest współzałożycielem firmy inwestycyjnej The Garage Syndicate, sieci inwestorów Angelsdeck i systemu bankowości cyfrowej B9. Zainwestował ponadto w wiele startupów, które działają w rozmaitych obszarach nowych technologii.
Oprócz SMG Capital Mosunow kieruje też firmą DNA-LM, którą założył w ubiegłym roku. Startup działa w obszarze genetyki.
Zakup marki Fabergé biznesmen komentuje tak: „Bycie opiekunem tak wyjątkowej i cieszącej się globalną renomą marki to dla mnie wielki zaszczyt” – powiedział Mosunow w oficjalnym komunikacie dla mediów.
„Unikatowe dziedzictwo marki Fabergé oraz jej powiązania z Rosją, Anglią, Francją i USA otwierają znaczące możliwości dla dalszego umacniania jej pozycji na globalnym rynku dóbr luksusowych, a także zwiększania jej obecności na całym świecie” – dodał Rosjanin, który zapowiedział jednocześnie, że marka nadal będzie koncentrować się na produkcji biżuterii, zegarków i akcesoriów.
