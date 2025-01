Początek roku to tradycyjnie czas przewidywań i prognoz dotyczących najbliższych miesięcy. Dotyczy to także świata podróży. Nowy raport przygotowany na zlecenie Marriott Bonvoy pokazuje, że ta branża może z optymizmem patrzeć w przyszłość, bo Polacy pokochali podróżowanie i nie zamierzają z niego rezygnować.

Zdaniem ekspertów z branży turystycznej w najbliższych miesiącach Polacy będą podróżować co najmniej tak często jak dotychczas — lub nawet częściej. Specjaliści wyłonili też nowe trendy wśród podróżujących, które będą kształtować polską branżę turystyczną w 2025 roku.

Raport Marriott Bonvoy: Polacy chcą podróżować jeszcze częściej

Po długo oczekiwanym usunięciu pandemicznych barier Polacy znów ruszyli w podróż – zarówno w kraju, jak i do innych krajów. Pokazuje to badanie „Ticket to Travel” przygotowane na zlecenie sieci hoteli Marriott Bonvoy. W ankietach wzięło udział ponad 21 tysięcy dorosłych osób z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Z odpowiedzi polskich respondentów wynika, że aż 79 procent z nich planuje odbyć w 2025 roku tyle samo podróży, co w roku 2024 – lub wręcz więcej. Statystyczny Polak wybierze się średnio na pięć wyjazdów, z czego dwa będą wyjazdami krajowymi. Pozostałe podróże to krótkie wycieczki obejmujące lot samolotem trwający maksymalnie cztery godziny oraz jedna dalsza podróż, na przykład na inny kontynent.