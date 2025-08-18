Aktualizacja: 19.08.2025 10:04 Publikacja: 18.08.2025 13:27
Romuald Gutt zaprojektował willę z wykorzystaniem charakterystycznej cegły cementowej, która nadaje budynkowi surowości.
Foto: Verdykrash, CC BY-SA 3.0 PL, Wikimedia Commons
Blisko sto tysięcy złotych za metr kwadratowy – tyle będzie musiał zapłacić ten, kto zapragnie kupić przedwojenną modernistyczną willę projektu architekta Romualda Gutta, która znajduje się na warszawskim Powiślu. Blisko stuletni obiekt przeszedł w ostatnim czasie gruntowy remont, który przywrócił budynkowi dawny blask i jeszcze bardziej podkreślił nowatorską surowość projektu.
W 1926 roku czołowy polski architekt Romuald Gutt wybudował w Kolonii Profesorskiej na warszawskim Powiślu dom własnego projektu w charakterystycznym dla siebie, radykalnym stylu. Znajdującą się przy ulicy Józefa Hoene-Wrońskiego willę Gutta – bo pod taką nazwą funkcjonuje modernistyczny dom – otacza ogród, który architekt zaprojektował z Aliną Scholtz, cenioną architektką krajobrazu.
Posiadłość do dziś mocno wyróżnia się spośród sąsiadujących z nią domów swoją surową formą i fasadą z szarej cementowej cegły – znaku rozpoznawczego Gutta. Willa, którą architekt zaprojektował dla siebie, swojej żony i czworga ich dzieci stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków reprezentujących warszawski modernizm lat 20. W Kolonii Profesorskiej, w której się znajduje, stoi w kontraście do sąsiednich willi, zbudowanych w zdecydowanej większości w stylu dworkowym.
Czytaj więcej
Para podróżników stworzyła w Konstancinie pod Warszawą dom dający wytchnienie po latach wędrówek....
Z myślą o sprzedaży domu aktualny właściciel przeprowadził gruntowny remont, który niedawno dobiegł końca. W internecie pojawiła się oferta sprzedaży willi Romualda Gutta, która zainteresuje miłośników architektury – a także osoby bardzo zamożne.
Nabywca słynnej willi będzie musiał zapłacić za nią 39 milionów złotych – tyle przynajmniej wynosi cena wywoławcza. Cena za metr kwadratowy jest rekordowa – wynosi prawie 98 tysięcy złotych.
O cenie decyduje nie tylko lokalizacja (Kolonia Profesorska to jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc w Warszawie, w ścisłym centrum miasta), ale też historia budynku i jego status w świecie architektury. Dla porównania – to prawie dwa razy więcej niż w przypadku ceny 600-metrowego apartamentu na luksusowym osiedlu Noho One w Warszawie. Apartament sprzedano niedawno za 30 milionów złotych, czyli za 50 tysięcy za metr – najdrożej w historii polskiego rynku mieszkaniowego. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, a cena nie zostanie znacząco obniżona w drodze negocjacji, willa Gutta stanie się najdroższą modernistyczną willą w Polsce, oczywiście w oficjalnym obiegu.
Za kwotę prawie 40 milionów złotych przyszły właściciel willi Gutta otrzyma jeden z najcenniejszych modernistycznych budynków w stolicy, w dodatku w doskonałej lokalizacji w centrum stolicy. Część Powiśla, w której znajduje się willa Gutta, jest jednocześnie zaciszna i kameralna – a do tego tonie w zieleni. Atutem jest też bliskość Łazienek.
Na parterze, w dawnej pracowni architekta, którą wyposażył w najbardziej obszerne okna w całym domu, znajduje się salon. Co ciekawe, w czasach, kiedy Romuald Gutt mieszkał w willi wraz z rodziną, zrezygnował on z pokoju dziennego na rzecz innych pomieszczeń.
Na tym samym poziomie znajduje się kuchnia z jadalnią oraz osobny pokój z kominkiem. Również na parterze umieszczono sypialnię gościnną, hol oraz windę samochodową, która zjeżdża do garażu na poziomie minus jeden.
Na pierwszym piętrze znajduje się sypialnia, łazienka, garderoba oraz gabinet. Drugie piętro mieści drugą sypialnię, łazienkę, poddasze oraz duży balkon. Piwnicę przeznaczono z kolei na pomieszczenie gospodarcze, pralnię, rozdzielnię główną, kotłownię i wspomniany garaż.
Romuald Gutt (1888-1974) był jednym z czołowych przedstawicieli polskiego modernizmu. Projektował w okresie międzywojennym, ale też w czasach PRL-u – był pierwszym powojennym dziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, członkiem Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy.
Gutt zaprojektował między innymi tak znane stołeczne budynki jak Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa przy Koszykowej w Warszawie (obecnie mieści się tam Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska „Cepelek”, 1927-1928), budynek przy Wawelskiej w Warszawie, w którym obecnie siedzibę ma Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (1928-1933), czy gmach GUS przy Alei Niepodległości w Warszawie (1948-1951).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Blisko sto tysięcy złotych za metr kwadratowy – tyle będzie musiał zapłacić ten, kto zapragnie kupić przedwojenną modernistyczną willę projektu architekta Romualda Gutta, która znajduje się na warszawskim Powiślu. Blisko stuletni obiekt przeszedł w ostatnim czasie gruntowy remont, który przywrócił budynkowi dawny blask i jeszcze bardziej podkreślił nowatorską surowość projektu.
Para podróżników stworzyła w Konstancinie pod Warszawą dom dający wytchnienie po latach wędrówek. Za projekt odp...
Niszczejący gmach poczty głównej w stolicy Gruzji, Tbilisi, przeszedł gruntowną renowację. Teraz modernistyczny...
Władze szwedzkiego miasta Kiruna postanowiły przesunąć cały kościół, zamiast go rozbierać. Obiekt zostanie „prze...
Prezydent Donald Trump ogłosił, że Biały Dom zyska nową, ogromną salę balową. Za jej projekt odpowiada amerykańs...
Od ponad 30 lat paryski Luwr kojarzy się ze szklaną piramidą projektu amerykańskiego architekta I. M. Peia. Za k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas