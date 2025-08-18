Blisko sto tysięcy złotych za metr kwadratowy – tyle będzie musiał zapłacić ten, kto zapragnie kupić przedwojenną modernistyczną willę projektu architekta Romualda Gutta, która znajduje się na warszawskim Powiślu. Blisko stuletni obiekt przeszedł w ostatnim czasie gruntowy remont, który przywrócił budynkowi dawny blask i jeszcze bardziej podkreślił nowatorską surowość projektu.

Domy w Polsce na sprzedaż. Kto kupi willę Romualda Gutta na Powiślu?

W 1926 roku czołowy polski architekt Romuald Gutt wybudował w Kolonii Profesorskiej na warszawskim Powiślu dom własnego projektu w charakterystycznym dla siebie, radykalnym stylu. Znajdującą się przy ulicy Józefa Hoene-Wrońskiego willę Gutta – bo pod taką nazwą funkcjonuje modernistyczny dom – otacza ogród, który architekt zaprojektował z Aliną Scholtz, cenioną architektką krajobrazu.

Posiadłość do dziś mocno wyróżnia się spośród sąsiadujących z nią domów swoją surową formą i fasadą z szarej cementowej cegły – znaku rozpoznawczego Gutta. Willa, którą architekt zaprojektował dla siebie, swojej żony i czworga ich dzieci stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków reprezentujących warszawski modernizm lat 20. W Kolonii Profesorskiej, w której się znajduje, stoi w kontraście do sąsiednich willi, zbudowanych w zdecydowanej większości w stylu dworkowym.

Z myślą o sprzedaży domu aktualny właściciel przeprowadził gruntowny remont, który niedawno dobiegł końca. W internecie pojawiła się oferta sprzedaży willi Romualda Gutta, która zainteresuje miłośników architektury – a także osoby bardzo zamożne.