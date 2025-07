Przez kolejnych kilkanaście lat imponujący obiekt niszczał. Przekazano go pod kuratelę rzymskiego uniwersystetu Tor Vergata, ale władze uczelni jedynie utrzymywały obiekt w stanie niedokończonym. W międzyczasie zmieniały się pomysły na to, co można zrobić z tą budowlą.

Zmiana przyszła w 2021 roku, gdy obiekty dawnego Città dello sport trafiły pod opiekę instytucji centralnych. Cztery lata później, w lipcu 2025 roku, dokonano oficjalnego otwarcia obiektu. Pierwszym jego testem nie będzie jednak wydarzenie sportowe – na przełomie lipca i sierpnia w obiektach dawnego Città dello sport odbędą się spotkania młodzieży w ramach obchodzonego w tym roku w Rzymie i Watykanie Roku Jubileuszowego.

Vela di Calatrava: nowa atrakcja Rzymu

Vela di Calatrava, konstrukcja autorstwa hiszpańskiego architekta, mierząca 75 metrów wysokości i ważąca blisko 7000 ton, po kilkunastu latach zaniedbań, wymagała gruntownego remontu. Wzmocniono elementy nośne zainstalowane w 2005 roku, przeprowadzono testy całości, a obiekt, pierwotnie planowany jako hala pływacka, przekształcono w otwartą arenę mogącą pomieścić 8000 widzów na miejscach siedzących.

Projekt przebudowy, na który wydano łącznie ok. 80 milionów euro, objął również rewitalizację obszaru o łącznej powierzchni 48 hektarów. Plan zakładał nie tylko przebudowę istniejących przestrzeni, ale też „zazielenienie” całego kompleksu. Posadzono kilkaset drzew i kilka tysięcy krzewów, wdrożono też system zbierania wody deszczowej i produkcję czystej energii. W przyszłości w okolicy ma powstać ogród botaniczny.