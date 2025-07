Wystawa dzieł Caravaggia robi furorę. Setki tysięcy zwiedzających. Będzie rekord?

Przypomnijmy, że wystawę „Vermeer”, na którą wybrało się również bardzo wielu miłośników sztuki z Polski, obejrzało 650 tysięcy osób ze 113 krajów. Wydarzenie pobiło tym samym światowy rekord pod względem liczby osób, które je odwiedziły.

Powód tak wielkiego sukcesu był całkowicie zrozumiały: w ramach wystawy można było obejrzeć aż 28 z 37 zachowanych do naszych czasów dzieł Vermeera, między innymi takie słynne prace jak „Dziewczyna z perłą”, „Mleczarka”, „Koronczarka” czy „Czytająca list”. Muzeum sprzedało też ponad 100 tysięcy albumów z wystawy, co stanowi kolejny rekord historii tej instytucji.

Wiele wskazuje na to, że trwającej właśnie wystawie „Caravaggio 2025” uda się zbliżyć do wyniku „Vermeera”, a być może nawet pobić rekord. W ciągu pierwszych trzech tygodni trwania wystawy kupiono ponad 400 tysięcy biletów. Aby zobaczyć arcydzieła Caravaggia, do Rzymu zjeżdżają się entuzjaści jego twórczości z całego globu.

Wystawa dzieł Caravaggia w Rzymie: wielka atrakcja turystyczna

W ramach wystawy „Caravaggio 2025” można oglądać takie najsłynniejsze dzieła mistrza jak „Ecce Homo”, „Judyta odcinająca głowę Holofernesowi”, „Grający w karty”, „Koncert” czy „Jan Chrzciciel”, a także szereg mniej znanych, choć nie mniej cennych prac. Organizatorzy wystawy określają ją jako „jeden z najważniejszych i najbardziej ambitnych projektów”, który oferuje „wyjątkową możliwość ukazania sztuki Caravaggia w nowym świetle”.

Wystawę umieszczono w czterech salach w porządku chronologicznym. Poszczególnym częściom wystawy nadano wiele mówiące tytuły: „Rzymski debiut”, „Ożywiając mroczne cienie”, „Świętość i tragedia między Rzymem a Neapolem” oraz „Ostatni etap”.

Dodatkowe, 25. dzieło Caravaggia ulokowano poza Pałacem Barberinich. Praca pod tytułem „Pluton, Neptun i Jowisz”, jedyny obraz, który artysta namalował na suficie, znajduje się w pobliskiej Villa Aurora.