Dla podróżniczki: Peach 2 Go – depilacja na miarę XXI wieku

Prezent do 1.000 zł : Podróżowanie to wolność, ale każda podróżniczka wie, jak irytujące mogą być długie sesje pielęgnacyjne. Peach 2 Go od Foreo to kompaktowe urządzenie do depilacji IPL, które można zabrać ze sobą wszędzie.

Reklama

Foto: Materiały prasowe

Urządzenie, wyposażone w zaawansowaną technologię światła impulsowego, pozwala na bezbolesne, szybkie (dzięki dużemu okienku zabiegowemu) i skuteczne usuwanie owłosienia, dając przy tym długotrwały efekt gładkiej skóry. Niewielki rozmiar i minimalistyczny design sprawiają, że Peach 2 Go zmieści się w każdej kosmetyczce – to produkt idealny na długie wyprawy czy szybkie weekendowe wyjazdy. To także prezent marzeń dla kobiet ceniących wygodę, skuteczność i czas spędzany na odkrywaniu świata.

Dla miłośniczki designu i widocznych efektów: Bear 2 Set

Prezent do 2.000 zł : Chcesz podarować komuś odrobinę luksusu? Bear 2 Set to zestaw, który łączy nowoczesne technologie pielęgnacyjne z elegancją. Dzięki mikroprądom o najwyższej mocy na rynku, Bear 2 ujędrnia skórę, wygładza zmarszczki i modeluje kontury twarzy, zapewniając efekty widoczne już po kilku dniach.