Foreo: Innowacje w służbie młodości

Radiofrekwencja to technologia, która wykorzystuje fale radiowe do stymulacji głębszych warstw skóry. Działa na poziomie komórkowym,poprawiając jędrność, wygładzając zmarszczki i wspierając procesy regeneracyjne. Jej regularne stosowanie prowadzi do widocznej poprawy wyglądu skóry.

Reklama

FAQ 102: siła radiofrekwencji

FAQ 102 od FAQ Swiss, marki należącej do FOREO, łączy zaawansowaną technologię RF z pulsacjami T-Sonic i elektrostymulacją mięśniową (Pro-EMS), oferując kompleksowy program pielęgnacyjny, który wpływa na poprawę jędrności skóry, redukcję drobnych linii i zmarszczek.

Foto: Materiały prasowe

„Wraz z wiekiem skóra traci elastyczność i jędrność. Technologia RF, zastosowana w urządzeniach z serii FAQ 100, działa głęboko w skórze, pobudzając produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu już po pierwszym użyciu zmniejsza zmarszczki o 12 procent i poprawia kontur twarzy – bez uszkadzania naskórka” – mówi Adriana Pirjak, Head of Product Management FOREO.

Pielęgnacja skóry może być rytuałem. Może być też manifestem stylu życia.