Burberry Hero Parfum: tam, gdzie łączą się siła i wrażliwość

Materiały prasowe

Mało która marka „czuje” męski styl tak dobrze, jak Burberry. Brytyjczycy świetnie odnajdują się w świecie męskiej elegancji, w tej dziedzinie obywają się bez ślepego podążania za trendami. Od wielu dekad decydują o tym, jak wygląda – i kim jest – nowoczesny mężczyzna: elegancki, a przy tym też pełen energii i wewnętrznej siły; dojrzały i świadomy, a jednocześnie pozwalający sobie na szaleństwo w zdrowych dawkach. Po prostu – niezależny, silny i wolny.

Burberry Hero Parfum: wewnętrzna siła

Elegancja to nie tylko ubranie. To także zapach. Bez niego męski styl jest niekompletny. Jaki powinien być zapach, który odda to, kim jest współczesny mężczyzna? Burberry Hero Parfum to symbol nowoczesnej męskości. Intensywny zapach tworzy nuta głębi zawierająca olejki z drewna cedrowego. Ich aromat podkreślają olejki z sandałowca zachodnioindyjskiego i cypriolu w nutach głowy. Całość to ciepła, drzewna aura.

Materiały prasowe

„Burberry Hero Parfum odzwierciedla nowoczesną męskość, zachowuje równowagę między siłą a wrażliwością” – mówi Aurélien Guichard, kreator zapachu.