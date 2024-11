Wszystko to odbywa się na tle niebywałej furory, jaką robią perfumy w ogóle, na co zwraca uwagę „Financial Times”, podając dane koncernu Estée Lauder, giganta branży kosmetyczne. Okazuje się, że kategoria perfum należących do niego marek zanotowała w ostatnich miesiącach największy wzrost sprzedaży w porównaniu z kosmetykami do twarzy, do makijażu i do włosów.

W szerszej skali rosnąca moda na „ubieranie” się w perfumy do włosów przekłada się na konkretne liczby. Eksperci z branżowego serwisu Business of Fashion zauważają, że zapachy do włosów są obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii kosmetyków, której globalną wartość szacuje się na około 60 miliardów dolarów. Uważa się też, że w następnych latach kategoria ta będzie ustawicznie rosła.

Skąd bierze się popularność perfum do włosów?

Zdaniem ekspertów za furorą, jaką robią zapachy do włosów, stoi pandemiczna premiumizacja najróżniejszych kategorii produktów, które w choć niewielkim stopniu wpisują się w szeroko pojęte wellness. Perfumy do włosów dołączyły do takich produktów jak pachnące mgiełki do ciała lub do pościeli, perfumy do domu, świeczki zapachowe lub aromatyczne kosmetyki do kąpieli.

Modę na otaczanie się zapachami zauważamy również po powrocie do „normalnego” trybu życia. Perfumy do włosów to kolejny szybki i stosunkowo przystępny cenowo sposób na poprawienie sobie nastroju.

Rosnącemu trendowi sprzyja fakt, że perfumy do włosów kosztują ułamek ceny klasycznych perfum. Co więcej, produkty te zawierają znacznie mniej alkoholu w porównaniu z wodami toaletowymi czy perfumowanymi, dzięki czemu nie mają tak negatywnego wpływu na kondycję włosów.

Dochodzi do tego zamiłowanie przedstawicielek (i przedstawicieli) pokolenia Z do pielęgnacji skóry głowy i włosów. Perfumy do włosów to kolejny produkt obok szamponów, odżywek, masek, serów, olejków czy wcierek, które zalewają rynek beauty.