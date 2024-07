Skarpetki do połowy łydki – punkt sporu między pokoleniami. Lewis Cameron Unsplash

Co zamiast nich? Najmodniejsze wśród osób z pokolenia Z są skarpetek typu crew – sięgające do połowy łydki. Noszą je choćby piosenkarka Billie Eilish, modelki Kendall Jenner, Kaia Gerber czy siostry Hadid oraz wiele innych idolek i idoli młodego pokolenia.

Dlatego jeśli „Zetki” sięgają po skarpetki, wybierają model Crew. Co więcej, w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat długości skarpetek, co zdaniem niektórych urosło do rangi pokoleniowej wojny kulturowej między milenialsami a przedstawicielami generacji Z.

Skarpetki milienialsa, z których śmieje się generacja Z

Jak na ironię, autorką teorii, wedle której da się odróżnić milenialsa od „Zetki” na podstawie długości skarpetek, nie jest przedstawicielka tego młodszego pokolenia, ale milenialka – influencerka Phoebe Parsons. Filmik, w którym przedstawiła swoją teorię, pojawiło się jesienią ubiegłego roku – a dyskusja na poruszony przez nią temat trwa do dziś.

Skąd wzięła się popularność trendu na noszenie dłuższych skarpetek? Paradoksalnie, ze świadomego odrzucenia niektórych trendów z wczesnych lat 2000., które „Zetki” uważają za toksyczne.

To właśnie 20 lat temu królowały wychudzone „heroinowe piękności”, a młode dziewczyny przekonywano, że muszą się mocno odchudzić, aby zmieścić się w ultramodne wówczas obcisłe dżinsy czy wyglądać dobrze w spódniczkach mini.