Marka Ralph Lauren skutecznie opiera się kryzysowi w branży dóbr luksusowych. O sukcesie amerykańskiej marki w dużej mierze zadecydowała strategia podnoszenia cen, która nie zadziałała w przypadku szeregu innych marek luksusowych.

Reklama Reklama

Ralph Lauren: Znakomite wyniki za pierwszą połowę 2025 roku

85-letni Ralph Lauren, twórca amerykańskiej marki odzieżowej, ma powody do zadowolenia. Sprawozdanie finansowe firmy za pierwsze półrocze 2025 roku pokazuje, że weteran rynku luksusu dla klientów „aspirujących” obrał właściwą strategię.

Przychód netto marki Ralph Lauren osiągnął kwotę 1,72 miliarda dolarów, co znacznie przekroczyło prognozy analityków, którzy spodziewali się kwoty na poziomie 1,66 miliarda. Wynik ten przełożył się na wzrost dochodu o ponad 30 procent w porównaniu z tym samym okresem rok temu, do kwoty ponad 220 milionów dolarów.

Dwucyfrowe wzrosty przychodów zanotowano na niemal wszystkich rynkach, unikając jednocześnie sezonowych przecen. Dysponujący grubszymi portfelami klienci marki pozostali jej wierni. Nie odstraszyły ich nawet regularne podwyżki cen produktów sygnowanych przez Ralpha Laurena, które w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku wyniosły średnio 14 procent.

W komunikacie dla mediów marka zapowiedziała, że w kolejnym kwartale tego roku spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży i dochodu.