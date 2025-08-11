Aktualizacja: 12.08.2025 00:23 Publikacja: 11.08.2025 14:27
Patrice Louvet, CEO firmy Ralph Lauren Corp.
Foto: Jaimi Joy/Bloomberg
Marka Ralph Lauren skutecznie opiera się kryzysowi w branży dóbr luksusowych. O sukcesie amerykańskiej marki w dużej mierze zadecydowała strategia podnoszenia cen, która nie zadziałała w przypadku szeregu innych marek luksusowych.
85-letni Ralph Lauren, twórca amerykańskiej marki odzieżowej, ma powody do zadowolenia. Sprawozdanie finansowe firmy za pierwsze półrocze 2025 roku pokazuje, że weteran rynku luksusu dla klientów „aspirujących” obrał właściwą strategię.
Przychód netto marki Ralph Lauren osiągnął kwotę 1,72 miliarda dolarów, co znacznie przekroczyło prognozy analityków, którzy spodziewali się kwoty na poziomie 1,66 miliarda. Wynik ten przełożył się na wzrost dochodu o ponad 30 procent w porównaniu z tym samym okresem rok temu, do kwoty ponad 220 milionów dolarów.
Dwucyfrowe wzrosty przychodów zanotowano na niemal wszystkich rynkach, unikając jednocześnie sezonowych przecen. Dysponujący grubszymi portfelami klienci marki pozostali jej wierni. Nie odstraszyły ich nawet regularne podwyżki cen produktów sygnowanych przez Ralpha Laurena, które w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2025 roku wyniosły średnio 14 procent.
W komunikacie dla mediów marka zapowiedziała, że w kolejnym kwartale tego roku spodziewa się dalszych wzrostów sprzedaży i dochodu.
Eksperci z branżowego serwisu WWD zauważają, że osiągając przychód na poziomie 1,72 miliarda dolarów Ralph Lauren zdeklasował wielu swoich rywali. Wynik amerykańskiej marki jest wyższy niż łączne przychody koncernów Capri Holdings i PVH Corp — głównych konkurentów Ralpha Laurena.
Zdaniem ekspertów o sukcesie marki zadecydowała w dużej mierze przemyślana strategia marketingowa, silna obecność w mediach społecznościowych i innowacje produktowe. Ralph Lauren przykuł uwagę młodych klientów, nie tracąc jednocześnie osób nieco starszych, które od lat tradycyjnie stanowią kluczową grupę odbiorców marki.
„Chodzi przede wszystkim o autentyczność. Ludzie to dostrzegają” — mówi prezes marki Ralph Lauren Patrice Louvet, tłumacząc, z czego wynika sukces marki.
„W tej branży kuszące bywa podążanie za trendem, jego tworzenie albo kopiowanie tego, co robi ktoś inny” — dodaje cytowany przez WWD Louvet. „To może zadziałać krótkookresowo, ale ostatecznie marka traci swoją tożsamość i dezorientuje klienta” — mówi prezes Ralpha Laurena.
Louvet zaznaczył jednocześnie, że nowa polityka celna Stanów Zjednoczonych może wywołać nagłe niekorzystne zmiany na rynku. Zapowiedział też, że w odpowiedzi na wzrost kosztów będących następstwem podniesienia ceł wzrosną również ceny produktów Ralpha Laurena.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Marka Ralph Lauren skutecznie opiera się kryzysowi w branży dóbr luksusowych. O sukcesie amerykańskiej marki w dużej mierze zadecydowała strategia podnoszenia cen, która nie zadziałała w przypadku szeregu innych marek luksusowych.
Lato 2025 zdominował maksymalizm w styli marki Pucci – uważają autorzy opiniotwórczego zestawienia Lyst Index. O...
Vans, jedna z najpopularniejszych marek świata streetwearu, mierzy się ze spadkiem sprzedaży – na tyle dużym, że...
Amerykańska marka odzieżowa Quince w najnowszej rundzie inwestycyjnej zebrał około 200 milionów dolarów, a wśró...
Spowolnienie na rynku dóbr luksusowych niektórych producentów dotyka bardziej, innych – mniej. Gucci, słynny wło...
Włoska marka Miu Miu wróciła na szczyt rankingu najbardziej pożądanych marek przygotowywanego przez twórców plat...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas