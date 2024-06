Popularny internetowy przewodnik turystyczny TripAdvisor opublikował swój tegoroczny ranking o nazwie „Travelers' Choice Awards Best of the Best Things to Do”, czyli najlepszych na świecie doświadczeń dla turystów. W globalnym rankingu znalazły się również popularne atrakcji z Polski — obok wycieczek po Porto czy Florencji, obok wypraw do Angkor Wat i Machu Picchu.

Reklama

Najlepsze atrakcje turystyczne 2024 roku? Co polecają internauci?

Właście ukazało się kolejne doroczne zestawienie przewodnika TripAdvisor, dotyczące najlepszych doświadczeń turystycznych z całego świata. Tegoroczna lista „Travelers' Choice Awards Best of the Best Things to Do” powstała na podstawie autentycznych i zweryfikowanych ocen użytkowników TripAdvisora, które zebrano w okresie między 1 kwietnia 2023 roku a 31 marca 2024 roku.

Ranking dotyczy konkretnych doświadczeń, które można przeżyć po wcześniejszym wykupieniu rezerwacji. Mowa zatem o wycieczkach z przewodnikami na konkretnych trasach i innych doświadczeniach. Ranking nie zawiera takich atrakcji turystycznych jak wycieczki z przewodnikiem po muzeach czy parki wodne — TripAdvisor poświęcił na nie osobne zestawienia.

Czytaj więcej Miasta Najszczęśliwsze miasta na świecie. Polska metropolia w czołowej setce Doroczny indeks najszczęśliwszych miast na świecie przynosi sporo zaskoczeń. Do rankingu dostało się 6 miast z Polski. Które z nich zajęło najwyższe miejsce? Wcale nie Warszawa, Kraków czy Wrocław.

Na pozycji 23. w liczącym 25 atrakcji rankingu najlepszych doświadczeń z całego świata znalazła się wycieczka z przewodnikiem między Krakowem a Zakopanem, którą redakcja TripAdvisora określiła jako polski bestseller. Wyprawa zaczyna się w Krakowie, a jej kolejnymi przystankami są historyczne wsie Chochołów i Witów, wycieczka na Gubałówkę oraz do Zakopanego.