Akcja Greenpeace. Zawiesili dzieło słynnego artysty na platformie wiertniczej

Praca Anisha Kapoora, jednego z najdroższych żyjących artystów, zawisłą się na platformie wiertniczej jako swoisty protest aktywistów z Greenpeace. Nigdy wcześniej nie umieszczono żadnego dzieła sztuki w takim miejscu. Projekt powstał we współpracy z Kapoorem.

Publikacja: 19.08.2025 05:00

Na płótno o wymiarach 12 na 8 metrów aktywiści z Greenpeace wylali krwistoczerwoną farbę.

Foto: Andrew McConnell / Greenpeace

Izabela Popko

Jedna z platform wiertniczych na Morzu Północnym stała się miejscem ekspozycji dzieła sztuki. Na jej szczycie umieszczono pracę pod tytułem „Butchered”, której autorem jest słynny artysta Anish Kapoor.

„Butchered”: praca Anisha Kapoora zawisła na platformie wiertniczej

Na znajdującej się 45 mil morskich od wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii, aktywnej platformie wiertniczej, która należy do koncernu Shell, umieszczono nietypowy obiekt. Mowa o płótnie o wymiarach 12 na 8 metrów, na które wylano krwistoczerwoną farbę.

Praca nosi tytuł „Butchered”, czyli po polsku „Zmasakrowany”. Autorem dzieła jest światowej sławy brytyjski rzeźbiarz hinduskiego pochodzenia Anish Kapoor, znany z tworzenia wielkoskalowych instalacji i rzeźb.

„Butchered” to efekt współpracy Kapoora z organizacją Greenpeace. Aktywiści zawiesili płótno na jednym  z boków platformy, a następnie wylali na nie tysiąc litrów farby – mieszanki wody morskiej, proszku z buraków oraz barwnika na bazie produktów spożywczych. Farbę wyprodukowano specjalnie na potrzeby tego projektu.

Nowe dzieło Anisha Kapoora ma jasny przekaz. „Praca jaskrawo ukazuje ranę, którą branża paliw kopalnych zadaje ludzkości i Ziemi. Przypomina nasz zbiorowy żal i ból z powodu tego, co utraciliśmy, jest też wołaniem o zadośćuczynienie” – czytamy w manifeście na oficjalnej stronie Greenpeace.

„Butchered” to pierwsza na świecie praca umieszczona na działającej platformie wiertniczej.

Foto: Andrew McConnell / Greenpeace

„Zanieczyszczenia, które emitują takie firmy jak Shell, powodują ekstremalne upały, pożary lasów i powodzie, których skutkami są śmierć i zniszczenia na całym świecie” – alarmują aktywiści.

Anish Kapoor: Protest przeciw działalności koncernów paliwowych

„Dwutlenek węgla, który uwalnia się podczas spalania paliw kopalnych, jest niewidoczny, ale jesteśmy świadkami zniszczeń, jakie powoduje jego wydobycie. Tym, co wciąż pozostaje w ukryciu, jest też odpowiedzialność takich gigantów naftowych jak Shell za spowodowanie tej dewastacji, a także czerpanie zysków z cierpienia na całym świecie” – mówi Anish Kapoor cytowany przez serwis The Art Newspaper.

Anish Kapoor w towarzystwie aktywistów z Greenpeace.

Foto: Kristian Buus / Greenpeace

„Chciałem stworzyć coś wizualnego, fizycznego, emocjonalnego, co odzwierciedli rzeź, jaką wyrządzają naszej planecie: wizualny krzyk dający wyraz katastrofalnym kosztom kryzysu klimatycznego, który często dotyka najbardziej zmarginalizowane społeczności na całym świecie” – dodaje artysta.

„Butchered” to kolejna interwencja Anisha Kapoora w temacie ekologii. W 2019 roku wraz z grupą innych artystów zaapelował on do National Portrait Gallery w Londynie o zerwanie kontraktu z koncernem BP, jednego z darczyńców galerii. Apel odniósł skutek: w 2022 roku instytucja przestała otrzymywać pieniądze od koncernu.

Do najnowszej interwencji na platformie wiertniczej na Morzu Północnym oficjalnie odniosła się firma Shell. Jej rzecznik stwierdził, że aktywiści złamali brytyjskie prawo, nielegalnie wchodząc na platformę i narażając zarówno swoje życie, jak i innych osób. W odpowiedzi na te zarzuty przedstawiciel Greenpeace powiedział, że stwierdzenie nielegalności akcji leży w gestii sądu, a nie koncernu Shell.

Źródło: rp.pl

„Butchered”: praca Anisha Kapoora zawisła na platformie wiertniczej

