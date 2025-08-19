Jedna z platform wiertniczych na Morzu Północnym stała się miejscem ekspozycji dzieła sztuki. Na jej szczycie umieszczono pracę pod tytułem „Butchered”, której autorem jest słynny artysta Anish Kapoor.

Reklama Reklama

„Butchered”: praca Anisha Kapoora zawisła na platformie wiertniczej

Na znajdującej się 45 mil morskich od wschodniego wybrzeża Wielkiej Brytanii, aktywnej platformie wiertniczej, która należy do koncernu Shell, umieszczono nietypowy obiekt. Mowa o płótnie o wymiarach 12 na 8 metrów, na które wylano krwistoczerwoną farbę.

Praca nosi tytuł „Butchered”, czyli po polsku „Zmasakrowany”. Autorem dzieła jest światowej sławy brytyjski rzeźbiarz hinduskiego pochodzenia Anish Kapoor, znany z tworzenia wielkoskalowych instalacji i rzeźb.

„Butchered” to efekt współpracy Kapoora z organizacją Greenpeace. Aktywiści zawiesili płótno na jednym z boków platformy, a następnie wylali na nie tysiąc litrów farby – mieszanki wody morskiej, proszku z buraków oraz barwnika na bazie produktów spożywczych. Farbę wyprodukowano specjalnie na potrzeby tego projektu.