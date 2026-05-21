Światowy rynek perfum wyceniany jest obecnie na ponad 60 miliardów dolarów.
Z raportu firmy Spate zajmującej się badaniami rynkowymi wynika, że branża perfumiarska wkracza w nową erę. Klienci wykazują coraz większe zainteresowanie produktami, które do tej pory uznawano za niszowe. Furorę robi np. zaskakująca kategoria perfum – gourmand, która oferuje konsumentowi nie tylko doświadczenie czysto zapachowe, ale również smakowe, niemal kulinarne.
Ze wspomnianego raportu wynika, że preferencje użytkowników perfum oscylują między praktycznością, hedonizmem a poszukiwaniem innowacji, przy czym te trzy aspekty nie muszą – i nie powinny – się wykluczać. Konsumenci rozglądają się za kieszonkowymi produktami gwarantującymi wygodę używania w każdej sytuacji, a także za takimi, które oferują nowe, zmysłowe doświadczenia.
Autorzy publikacji pod tytułem „2026 Fragrance Report” wyłonili kilka wiodących trendów w branży perfumeryjnej.
Jeden z trendów, które zdaniem ekspertów mogą wyznaczyć kierunek rozwoju branży perfumiarskiej, dotyczy obecnie dość niszowej, ale coraz bardziej poszukiwanej kategorii perfum w sztyfcie. To praktyczne produkty, które mieszczą się nawet w niewiekiej torebce, nie zawierają alkoholu, a jednocześnie w składzie mają także substancje, które pielęgnują skórę.
Z danych agencji Spate wynika, że w 2025 r. popularność perfum w sztyfcie wzrosła o ponad 132 proc. w skali roku. Jak zauważają eksperci, konsumenci doceniają fakt, że tego rodzaju produkty są bardziej higieniczne niż na przykład perfumowane balsamy w postaci kremu.
Kolejną ważną dla konsumentów cechą perfum o stałej formule jest to, że można je wziąć w podróż samolotem do podręcznej torebki. Są też znacznie lżejsze i bardziej poręczne niż tradycyjne perfumy we flakonach.
Wśród najpopularniejszych obecnie marek, które w ostatnim czasie wprowadziły do swoich ofert perfumy w sztyfcie, analitycy wymieniają Diptyque czy Glossier. Na TikToku króluje z kolei marka Sol de Janeiro.
W raporcie Spate mowa też o nowym rodzaju perfum wpisujących się w kategorię gourmand, która od pewnego czasu przeżywa renesans. Chodzi o innowacyjne perfumy, które nie tylko pachną, ale również dobrze smakują (choć – żeby była jasność – nie należy ich jeść).
Tradycyjnie perfumy nigdy nie nadawały się do kontaktu z ustami, a jeżeli przypadkiem do niego doszło, wrażenie było dalekie od przyjemnego. Od niedawna na rynku przybywa produktów, które zapewniają użytkownikom hedonistyczne doświadczenie organoleptyczne, obejmujące zarówno zapach, jak i smak.
Te „jadalne” perfumy największą furorę robią jak na razie na TikToku. Ich popularność na tym kanale wzrosła o imponujące 936,5 proc. w skali roku.
Nic dziwnego, że największym zainteresowaniem cieszą się najbardziej apetyczne nuty zapachowe, jakie można znaleźć w perfumach, a więc pistacja, karmel, miód, wanilia, truskawka, arbuz, banan i matcha. Konsumenci poszukują też takich zmysłowych, powszechnie używanych w perfumiarstwie zapachów jak oud czy bergamotka.
