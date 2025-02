Czy dania wegańskie są zdrowe? Przebadano restauracje na trzech kontynentach

Eksperci w większości zgadzają się, że dieta roślinna jest zdrowsza niż ta oparta na białku zwierzęcym, ale czy to oznacza, że potrawy wegańskie serwowane w restauracjach są zdrowe? Odpowiedzi na to pytanie postanowił znaleźć zespół amerykańskich naukowców.

Czy kuchnia wegańska jest zdrowa? Nowe wyniki badań

Na całym świecie rośnie grupa ludzi, którzy wprowadzają do swojej diety więcej produktów roślinnych, niektórzy całkowicie stawiają na weganizm. Powodu są różne: od kwestii zdrowotnych, poprzez troskę o środowisko, a kończąc na względach etycznych.

Na fali popularności diety wegańskiej powstaje wiele restauracji i barów szybkiej obsługi (również tych sieciowych), które wprowadzają do swojego menu potrawy na bazie produktów roślinnych. Dobrze radzą sobie też restauracje z menu w pełni wegańskim czy wegetariańskim. Czy jednak to, co oferują te lokale, jest zdrowe? Nad tą kwestią pochylili się amerykańscy naukowcy z uniwersytetów w Louisville i Chicago.

Na przestrzeni ponad trzech lat badacze przeanalizowali menu 561 barów i restauracji z 37 krajów całego świata, skupiając się na tych w państwach Zachodu. Większość menu, które poddano analizie, pochodziła z lokali w USA, Australii i Europie.