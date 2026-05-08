Aby móc cieszyć się wymiernymi korzyściami zdrowotnymi, nie trzeba wykonywać 10 tysięcy kroków dziennie
Na łamach „Rzeczpospolitej” pisaliśmy o wynikach badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu w Chicago. Badacze zwrócili uwagę nie tylko na liczbę kroków, ale też na tempo chodu u osób starszych. Ich praca dotyczyła seniorów zagrożonych zespołem słabości lub już zmagających się z jego objawami. Ten stan może prowadzić do spadku sprawności, większego ryzyka kontuzji, utraty samodzielności, pogorszenia funkcji poznawczych, a nawet demencji.
Czytaj więcej
Polacy coraz częściej korzystają z systemu kaucyjnego, ale okazuje się, że nie do końca odpowiadają im nowe zasady. Badanie Ariadny dla Wirtualnej...
W badaniu wzięło udział ponad sto osób w wieku emerytalnym. Eksperyment trwał 12 tygodni i pokazał, że nawet niewielkie zwiększenie tempa codziennego spaceru może poprawić kondycję fizyczną i samopoczucie. Według naukowców wystarczyło przyspieszyć naturalny, komfortowy chód o 14 kroków na minutę. To ważna informacja dla seniorów, dla których cel 10 tysięcy kroków dziennie może być zbyt trudny.
Mit 10 tysięcy kroków obalają również dwie duże analizy opublikowane w 2025 r. w „The Lancet”, których omówieniem zajął się „Rynek Zdrowia”. Wynika z nich, że największe korzyści zdrowotne pojawiają się już przy około 7 tysiącach kroków dziennie. W porównaniu z osobami wykonującymi około 2 tysiące kroków, osoby dochodzące do 7 tysięcy miały niższe ryzyko przedwczesnej śmierci, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, demencji, objawów depresyjnych i upadków.
Czytaj więcej
Z nowych analiz wynika, że populacja ludzka przekroczyła już próg demograficzny możliwy do utrzymania przy obecnym zapotrzebowaniu na zasoby natura...
Analizy wskazują, że poprawa zdrowia zaczyna być widoczna już przy 2–3 tysiącach kroków dziennie, a największy spadek ryzyka obserwuje się między 4 a 7 tysiącami kroków. Powyżej 10 tysięcy korzyści nadal mogą rosnąć, ale wolniej. W przypadku tych badań naukowcy doszli do wniosku, że najważniejsza jest liczba kroków, a nie szybkość chodzenia. Wymierne korzyści zdrowotne zapewnia już regularny spacer o umiarkowanej intensywności. Najważniejsze, by ruch był możliwy do utrzymania na co dzień.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas