Perfumy mówią. Możemy ukrywać się za zapachem, możemy nim szokować, możemy też dzięki niemu podkreślać swoje cechy. Znam wielu prawników, którzy chcą wyglądać stanowczo i wyraziście, więc sięgają po zapach, który może im w tym pomóc. Perfumy bardzo dużo komunikują, ale za każdym razem jest to unikatowy komunikat.

Zapachy ponadczasowe to bardzo pojemne pojęcie. Perfumy Comme des Garçons 2 kiedyś szokowały, a dzisiaj są kultowe, używa ich bardzo wiele osób na całym świecie. To, co niegdyś budziło skrajne opinie, dzisiaj może uchodzić za coś akceptowanego. Każdy własnym nosem musi odkryć, czym dla niego jest zapach ponadczasowy. Takie zapachy dopasowują się do nas. Choć zmieniamy się, dają nam ten sam zestaw cech, których potrzebujemy na co dzień.

Victor Kochetov: Z Paryża do Warszawy

Pierwszym moim odkryciem ze świata zapachów był właśnie Comme des Garçons 2. Myślę, że w sporej mierze stało się tak dzięki mojej mamie, która całe życie używała bardzo nietuzinkowych perfum. W zapachu Comme des Garçons 2 zamiast tradycyjnej piramidy zapachowej zastosowano rozwiązanie, które określa się jako gwiazda zapachowa. Dzięki temu czujemy każdy składnik – między innymi magnolię, tusz, kadzidło czy paczulę. Zapach się nie zmienia, wszystkie nuty czujemy jednocześnie. To było dla mnie coś niesamowitego. Na początku wydawało mi się wręcz, że to złudzenie.

Byłem rozdarty między szkołą artystyczną a studiami medycznymi. Zacząłem studiować medycynę, a potem psychologię, dzięki temu mogłem zajmować się zmysłem węchu. Ten temat zainteresował mnie od strony psychologicznej. Węch to niesamowite narzędzie, które dopełnia nasze postrzeganie rzeczywistości.

Po ukończeniu pierwszych studiów i rozpoczęciu kolejnych, projektowania wnętrz, zaczęła się moja współpraca z markami zapachowymi. Robiłem projekty dla Comme des Garçons, projektowałem część wnętrz w Dover Street Market w Londynie, gdzie mieści się butik tej marki. Opracowałem też własną metodologię prezentowania perfum klientom. Dzisiaj marki modowe poszły tą drogą – zaczęły korzystać z metodologii, którą opracowaliśmy na potrzeby Comme des Garçons w Dover Street Market.

Dawniej w Paryżu funkcjonowało wiele tradycyjnych perfumerii. Produkowały perfumy od stu lat, miały świetną jakość, ale niemal nikt nie znał tych marek. Ich właściciele nie mieli pomysłu na marketing ani na to, jak pokazać swoje produkty. Zajmowałem się tym, jak wyeksponować ich zapachy oraz jak sprawić, żeby wzbudziły one zainteresowanie.