Gdyby chcieć wskazać stulecie, w którym moda była szczególnie efektowna, to z pewnością jednym z pierwszych wyborów byłby XVIII wiek – czasy Marii Antoniny, carycy Katarzyny II czy słynnych polskich arystokratek, które były jednymi z najbardziej wpływowych kobiet ówczesnej Europy. W muzeum historii mody Palais Galliera w Paryżu otwarto wystawę ukazującą bogate dziedzictwo mody epoki Oświecenia, które inspiruje projektantów do dziś.

„Fashion in the 18th Century. A Fantasized Legacy”. Wystawa w Palais Galliera

Stylizacje XVIII-wiecznych przedstawicielek wyższych sfer (zarówno stroje, jak i fryzury) są najbardziej ozdobne, najbardziej skomplikowane – i najbardziej niewygodne w historii mody. Jednak to właśnie estetyka tego stulecia stała się ważnym źródłem inspiracji dla projektantów kolejnych epok.

Zwłaszcza po II wojnie światowej kreatorzy mody ponownie sięgnęli po techniki krawieckie epoki Oświecenia i poddawali je kreatywnym reinterpretacjom. Dzięki nim estetyka sprzed ponad dwóch wieków przenikła do współczesnej mody, a z czasem na stałe wpisała się w popkulturę XX i XXI stulecia.

O tym, jak bogate i żywe jest dziedzictwo XVIII-wiecznej mody, można się przekonać w paryskim muzeum historii mody Palais Galliera. W połowie marca otworzyła się tam wystawa pod tytułem „Fashion in the 18th Century. A Fantasized Legacy”, co można przetłumaczyć jako: „Moda w XVIII wieku. Fantazja o dziedzictwie”.

Celem wystawy jest ukazanie wpływu oświeceniowej mody na to, jak szyto kobiece i męskie ubiory w kolejnych stuleciach. Ponadto na ekspozycji zaprezentowano reinterpretację i transformację ówczesnej estetyki w naszych czasach, a także jej wydźwięk we współczesnej kulturze popularnej: w prasie, filmie i szeroko pojętej rozrywce.

Moda XVIII wieku źródłem inspiracji dla twórców kolejnych epok

Zwiedzający wystawę mogą obejrzeć ponad 200 eksponatów, w tym 70 oryginalnych XVIII-wiecznych sukni. Oprócz tego ekspozycja zawiera historyczne akcesoria modowe, tekstylia, grafiki i fotografie.

Jednym z najważniejszych eksponatów jest biały gorset Marii Antoniny oraz jej buty na obcasie z brązowej skóry. Na wystawie nie zabrakło też polskiego akcentu w postaci poloneski (fr. robe à la polonaise) z lat 1770-1775, czyli specyficznego modelu sukni z charakterystycznym otwartym przodem.

Wystawa pozwala też porównać sylwetki epoki Oświecenia z tymi, które szyto w kolejnych stuleciach i które czerpały inspiracje z mody XVIII wieku. Zwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się projektom takich współczesnych domów mody jak Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Christian Lacroix, Vivienne Westwood, Dries van Noten i wielu innych. Wystawa „Fashion in the 18th Century. A Fantasized Legacy” w Palais Galliera potrwa do 12 lipca 2026 r.

Oprócz wystawy w Palais Galliera miłośnicy historii mody mogą oglądać obecnie jeszcze dwie inne poświęconych ubiorom okresu Oświecenia: w Musée des Arts Décoratifs i muzeum Cognacq-Jay.