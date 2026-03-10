Perfumy stają się częścią rytuałów pielęgnacyjnych, dlatego muszą nie tylko pachnieć, ale też wspomagać pielęgnację skóry.
Na fali trwającego już od kilku lat boomu na perfumy przedstawiciele tej branży poszukują innowacji, które mogłyby pomóc im walczyć o pozycję na rynku. Coraz większe grono konsumentów i konsumentek oczekuje od perfum nie tylko tego, aby „ubierały w zapach”, ale również aby pielęgnowały skórę. Takie właśnie dwukierunkowe działanie oferuje nowy segment kosmetyków – perfumy hybrydowe.
Branża perfumiarska bacznie śledzi i analizuje zmieniające się trendy. Klienci i klientki pragną pachnieć intensywnie i intrygująco, chcemy, by zapach był naszą wizytówką, by podkreślał naszą osobowość i wyjątkowość – niezależnie od tego, czy wolimy perfumy mocne, czy delikatnie pachnące.
Obecnie jesteśmy świadkami wchodzenia branży perfumeryjnej w nową erę: perfumy stają się częścią rytuałów pielęgnacyjnych, które zyskują ogromną popularność szczególnie wśród młodszych klientek. Dla wielu konsumentek perfumy mają nie tylko „ubierać w zapach”, ale też powinny wspomagać pielęgnację skóry.
Na rynku przybywa tak zwanych perfum hybrydowych, czyli takich, które intrygują zapachem a jednocześnie – dzięki zawartości aktywnych składników – dbają o skórę. Perfumy z tej zyskującej coraz większą popularność kategorii przeważnie nie zawierają drażniących skórę parabenów i alkoholu, czyli składników, których wolą unikać zwłaszcza osoby z wrażliwą skórą.
Jedną z marek, które sięgnęły po tę hybrydową formułę, jest Guerlain. Słynny francuski dom perfumeryjny poszerzył swoją ofertę o kolekcję Aqua Allegoria o linię Aqua Allegoria Perle, składającą się z trzech zapachów: Florabloom, Nérolia Vetiver i Rosa Rossa.
Różnicę między klasycznymi wersjami tych perfum widać już na pierwszy rzut oka: zawartość flakonów mieni się perłowymi refleksami. Bezalkoholowe perfumy z nowej linii wzbogacono o kapsułki, które zawierają roślinną glicerynę i hydrolat z kwiatów.
Hybrydowe perfumy Guerlain to jeden z wielu przykładów potwierdzających fakt, że ten specyficzny segment kosmetyków zyskuje coraz większą popularność. Na rynku przybywa pielęgnujących skórę perfum zarówno w sprayu, jak i w formie stałej.
Inną marką, która ma w swoim portfolio perfumy hybrydowe, jest między innymi Rhode, którą w 2022 założyła modelka Hailey Bieber. Perfumy Rhode bazują na olejkach i nie zawierają alkoholu, a do tego zawierają takie składniki pielęgnujące skórę jak niacynamid czy skwalan.
Orebella, marka koleżanki Bieber po fachu, Belli Hadid, także ma w swoim portfolio tego rodzaju perfumy w postaci dwufazowych formuł bez alkoholu. Marka Orebella zadebiutowała zresztą właśnie w Polsce.
Do coraz dłuższej listy marek, które zaadaptowały nowy trend, można dopisać jeszcze Chanel, Salt & Stone czy Jo Malone, które w ostatnim czasie włączyły do swoich ofert pachnące i pielęgnujące mgiełki do ciała. W odróżnieniu od perfum, produkty te stanowią tańszą alternatywę pozwalającą cieszyć się luksusowym zapachem, który jednocześnie ma dobroczynny wpływ na skórę.
