Na fali trwającego już od kilku lat boomu na perfumy przedstawiciele tej branży poszukują innowacji, które mogłyby pomóc im walczyć o pozycję na rynku. Coraz większe grono konsumentów i konsumentek oczekuje od perfum nie tylko tego, aby „ubierały w zapach”, ale również aby pielęgnowały skórę. Takie właśnie dwukierunkowe działanie oferuje nowy segment kosmetyków – perfumy hybrydowe.

Perfumy hybrydowe: Czym różnią się od perfum klasycznych?

Branża perfumiarska bacznie śledzi i analizuje zmieniające się trendy. Klienci i klientki pragną pachnieć intensywnie i intrygująco, chcemy, by zapach był naszą wizytówką, by podkreślał naszą osobowość i wyjątkowość – niezależnie od tego, czy wolimy perfumy mocne, czy delikatnie pachnące.

Obecnie jesteśmy świadkami wchodzenia branży perfumeryjnej w nową erę: perfumy stają się częścią rytuałów pielęgnacyjnych, które zyskują ogromną popularność szczególnie wśród młodszych klientek. Dla wielu konsumentek perfumy mają nie tylko „ubierać w zapach”, ale też powinny wspomagać pielęgnację skóry.

Na rynku przybywa tak zwanych perfum hybrydowych, czyli takich, które intrygują zapachem a jednocześnie – dzięki zawartości aktywnych składników – dbają o skórę. Perfumy z tej zyskującej coraz większą popularność kategorii przeważnie nie zawierają drażniących skórę parabenów i alkoholu, czyli składników, których wolą unikać zwłaszcza osoby z wrażliwą skórą.