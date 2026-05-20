Przez lata stała opuszczona w centrum Warszawy. Villa Róż, dawny Pałac Wielopolskich przy Alei Róż, po wyprowadzce Ambasady Brytyjskiej do nowego budynku przy Łazienkach, pozostawała jedną z najbardziej intrygujących i niedostępnych przestrzeni stolicy. XIX–wieczna rezydencja ze śladami zimnowojennej historii przez dekady funkcjonowała poza miejskim obiegiem. Teraz budynek odzyskuje życie za sprawą trzeciej edycji międzynarodowych targów sztuki Villa Róż organizowanych przez Art Warsaw.

Art Warsaw Villa Róż: Ponad 50 galerii sztuki z całego świata

W dniach 21-24 maja historyczny pałac otworzy się dla publiczności, to tu zagoszczą najciekawsze galerie sztuki współczesnej z Polski, Europy i świata. Organizatorzy zapowiadają udział ponad 50 podmiotów.

Jednym z najważniejszych elementów tegorocznej edycji będzie właśnie dialog sztuki z architekturą dawnej ambasady. Jak podkreśla Michał Kaczyński, współorganizator Art Warsaw, celem projektu jest wyprowadzanie sztuki z neutralnych, galeryjnych przestrzeni i konfrontowanie jej z miejscami o silnej tożsamości.

W Warszawie na Art Warsaw Villa Róż pojawią się m.in. rumuńskie galerie Plan B i Suprainfinit Gallery, czeska Hunt Kastner, Voloshyn Gallery prezentująca sztukę ukraińską, a także galerie z krajów bałtyckich. Zachodnią Europę reprezentować będą m.in. Hollybush Gardens z Londynu, Galerie Nordenhake oraz Carlier Gebauer. Powrócą również japońskie galerie Misako & Rosen i Waitingroom z Tokio, a po raz pierwszy pojawi się chińska Mangrove Gallery z Shenzhen.

Silnie obecna będzie także polska reprezentacja, m.in. Fundacja Galerii Foksal, Raster, Leto, Stereo, Monopol czy Gunia Nowik Gallery.

Targom towarzyszyć będą wydarzenia specjalne: performans Dominiki Olszowy przygotowany z myślą o wnętrzach Villi Róż, autorskie oprowadzania, a także wystawy i inicjatywy organizowane w sąsiednich instytucjach, m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Art Warsaw współtworzą Joanna Witek-Lipka, wieloletnia dyrektorka Warsaw Gallery Weekend, oraz Michał Kaczyński, współtwórca galerii Raster. Oboje od lat współkształtują warszawską scenę artystyczną i przekonują, że polska stolica staje się dziś jednym z najważniejszych centrów sztuki współczesnej w Europie Środkowej. Villa Róż ma być tego symbolicznym potwierdzeniem.