Dyrekcja Luwru i władze Francji ogłosiły rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu architektonicznego na koncepcję modernizacji Luwru i przebudowę niektórych części muzeum. Autorami zwycięskiej propozycji są architekci z pracowni Studios Architecture Paris i Selldorf Architects z Nowego Jorku.

Remont Luwru. Miliard euro na renowację

Luwr czekają ogromne zmiany, dzięki którym zwiedzanie najsłynniejszego muzeum na świecie będzie wygodniejsze i przyjemniejsze. Już ponad rok temu okazało się, że stan techniczny zabytkowego budynku jest daleki od zadowalającego, nie można też już odkładać na później rozwiązania problemu tłumów i długich kolejek u wejścia do obiektu, a także odpowiednich zabezpieczeń, czego dowodem była głośna kradzież bezcennych królewskich klejnotów sprzed kilku miesięcy.

Władze muzeum i francuskie Ministerstwo Kultury ogłosiły konkurs na projekt szeroko zakrojonej rewitalizacji Luwru pod hasłem „Nouvelle Renaissance”. Przypomnijmy, że prace, które według wstępnych szacunków pochłoną około miliarda euro, zakładają wykorzystanie klasycystycznej części Luwru – Grande Colonnade, lepsze połączenie muzeum z miastem, stworzenie nowego wejścia po wschodniej stronie kompleksu i przekształcenie otaczającego go terenu.

W poniedziałek ogłoszono zwycięski projekt, który przygotował międzynarodowy zespół architektów. Jury, na czele którego stał prefekt regionu Île-de-France i Paryża Marc Guillaume, wyłoniło go spośród pięciu finałowych koncepcji.

Widok Luwru z lotu ptaka Foto: Luwr

Wygrał projekt biura Studios Architecture Paris, które ma na koncie między innymi takie realizacje jak Fundacja Louis Vuitton w Paryżu i LUMA Foundation w Arles, wspólny projekt z Frankiem Gehrym. Francuzi zaprosili do współpracy architektów z nowojorskiego biura Selldorf Architects – autorów między innymi muzeum Frick Collection w Nowym Jorku i skrzydła Sainsbury w Galerii Narodowej w Londynie. Za projekt architektury krajobrazu wokół Luwru będzie odpowiadać z kolei biuro BASE Landscape Architecture z San Francisco.

Do finału konkursu zakwalifikowały się ponadto projekty biura Diller Scofidio + Renfro z USA, brytyjskiej architektki Amany Levete oraz dwóch japońskich pracowni: SANAA i Sou Fujimoto (autorów Wielkiego Kręgu w Osace).

Zwycięski projekt renowacji Luwru: „pełen szacunku i współczesny”

Jury konkursu uznało wspólną propozycję Francuzów i Amerykanów za „pełną szacunku i współczesną” oraz pozwalającą Luwrowi „odetchnąć”. Projekt zakłada między innymi stworzenie bardziej czytelnej ścieżki zwiedzania muzeum, nowego wejścia oraz nowych przestrzeni, w których zwiedzający będą mogli wypocząć.

Zgodnie z wytycznymi konkursu, nowe wejście zostanie zbudowane we wschodniej części Luwru, co pozwoli rozładować tłumy turystów od strony słynnej szklanej piramidy. Muzeum zyska też nową, podziemną przestrzeń o powierzchni około trzech tysięcy metrów kwadratowych, poświęconą wyłącznie perle w koronie Luwru – Monie Lisie Leonarda da Vinci.

Zwiedzający, którym zależy na zobaczeniu tylko Giocondy, będą mogli wejść tylko do tej części, pomijając resztę muzeum. W przestrzeni poświęconej arcydziełu Leonarda znajdą się informacje na temat historii obrazu.

Tam, gdzie będzie nowe wejście do Luwru, znajdzie się rozległy plac z ogrodami i licznymi ścieżkami. Teraz to miejsce jest całkowicie puste i nie ma na nim żadnej zieleni. Plac będzie nową, ogólnodostępną główną przestrzenią publiczną Luwru. Projekt przewiduje też stworzenie nowych punktów gastronomicznych i księgarni.