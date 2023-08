Komfortowe wycieczki z przewodnikiem i pobyty w hotelu typu all inclusive wciąż mają ogromne grono zwolenników. Wybierają je przede wszystkim rodziny z małymi dziećmi i ludzie przepracowani, którzy nie marzą o niczym innym, jak tylko o bezczynnym relaksie na leżaku nad wodą.

Liczby mówią jednak same za siebie: przybywa osób, które preferują pełne nowych wrażeń podróże do nieoczywistych miejsc, w których jeszcze nigdy nie byli. Analitycy podkreślają: podróże po nowe przeżycia to będzie trend, który ma szansę wyznaczyć przyszłość tego, w jaki sposób będziemy podróżować podczas urlopów.

Podróże po nowe przeżycia: nowy trend wśród osób jadących na wakacje

Po trzech latach, które były szalenie trudne zarówno dla wielu podróżujących, jak i branży turystycznej, w 2023 roku wyjazdy na urlop do większości krajów świata nareszcie wyglądają tak jak przed pandemią. Jak ludzie pragną podróżować w 2023 roku i w następnych latach?

Odpowiedź na to pytanie postarali się znaleźć eksperci z hiszpańskiej firmy Mabrian, zajmującej się analityką światowej branży turystycznej. W swoich analizach zbadali motywacji osób planujących wakacje, posługując się danymi internetowymi i algorytmem sztucznej inteligencji. Badacze przeanalizowali 400 milionów interakcji dotyczących podróżowania, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych na przestrzeni czterech lat: od 2019 do pierwszej połowy 2023 roku.