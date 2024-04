Zdaniem redakcji CNT „silent travel” „reprezentuje bardziej rozważne podejście, zgodnie z którym nie ma potrzeby odpoczywania po wakacjach”. W cichym podróżowaniu chodzi więc o odzyskanie równowagi psychicznej i fizycznej — i rzeczywistym wypoczynku podczas wyjazdu na weekend czy na dłuższym urlopie.

Można powiedzieć, że taki sposób spędzania urlopu jest dość bliski turystyce dla niewyspanych. Wpisuje się w niego jednak nieco więcej elementów niż tylko zdrowy, regenerujący sen i rozmaite praktyki, które mają mu sprzyjać.

„Silent travel”: na czym polega „ciche podróżowanie”

Jakie miejsca wybierają zwolennicy cichego podróżowania? Na całym globie działają ośrodki wypoczynkowe na terenie parków krajobrazowych i narodowych, luksusowe glampingi, hotele dla niewyspanych i inne resorty, które pozwalają na skuteczne wyciszenie się.

Niektóre z nich oferują warsztaty z medytacji, dają też swoim gościom dużo czasu na przebywanie w miejscach, gdzie słychać wyłącznie odgłosy natury. Czasem kluczowym elementem pobytu w takim miejscu jest zachowanie całkowitego milczenia, zaś cała komunikacja miedzy gośćmi a personelem jest niewerbalna lub odbywa się na piśmie.

Oczywiście nie ma mowy o smartfonach, tabletach, laptopach i innych tego typu urządzeniach. Zamiast nich, goście dostają na przykład stare modele telefonów, mają też do dyspozycji książki, gry planszowe, papierowe mapy, aparaty na kliszę i inne „analogowe” przedmioty.

Co można robić w trakcie takiej „cichej podróży”? Paradoksalnie, możliwości jest wiele i wcale nie sprowadzają się one jedynie do spędzania czasu na łonie natury, medytacji czy milczeniu przez kilka dni. W trend wpisują się też takie rozrywki jak silent disco cz immersyjne wydarzenia muzyczne z udziałem łagodnych, relaksujących dźwięków, a także zrównoważone ekologicznie wycieczki z przewodnikiem.