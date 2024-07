Władze Wenecji już jakiś czas temu wprowadziły zakaz posiadania walizek na kółkach. W ubiegłym roku takie same ograniczenia wprowadzili włodarze Dubrownika. W tym przypadku chodziło głównie o ograniczenie hałasu, który generują takie walizki, ale może to prowadzić do rozwoju trendu, o którym mowa.

Swoje ograniczenia mają również touroperatorzy w takich krajach jak Kenia czy Tanzania, do których podróżują turyści z odległych krajów. Tamtejsi organizatorzy safari tworzą swoisty dress code dla turystów, zachęcając ich, aby wzięli oni ze sobą wyłącznie lekkie ubrania. Często też wyraźnie informują, że loty czarterowe niewielkimi samolotami wykluczają posiadanie ze sobą dużego bagażu, zwłaszcza na kółkach i ze stelażem.