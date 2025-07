Współczesne muzea mają zupełnie inny charakter niż te, które powstały w XX wieku. Dlaczego potrzebują one nowych funkcji? Innymi słowy – po co w muzeach sale koncertowe czy kinowe?

Muzea to dzisiaj wielofunkcyjne obiekty – służą nie tylko do eksponowania i udostępniania zbiorów, ale też ich konserwacji. Istotną rolę grają także działy edukacji, trafiające z przekazem do różnych grup użytkowników, od dzieci po osoby starsze. Muzea to także miejsca debat i spotkań, a do tego niezbędne są nowoczesne sale konferencyjne. Wielofunkcyjność zapewnia uniwersalność i możliwość tworzenia zróżnicowanego programu działań instytucji, który będzie atrakcyjny dla szerokiego grona osób. Centra handlowe stały się tak popularne między innymi dlatego, że zaoferowały ludziom wiele możliwości w jednym miejscu.

Dawniej, wchodząc do muzeum, trzeba było zakładać ochraniacze na buty. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Instytucje muzealne stały się wszechstronne i dostępne.

Nowe obiekty muzealne oferują atrakcyjny sposób obcowania z kulturą i dziedzictwem, dzięki immersyjnym wystawom „zatapiamy” zwiedzających w przestrzeni i w historii. Pracując nad jakimś projektem, staramy się budować doświadczenie zwiedzającego od chwili, gdy styka się on z budynkiem, poprzez całą drogę zwiedzania aż po wyjście. Naszym celem jest wywołanie emocji, które zapadną w pamięć na wiele lat. To rodzaj myślenia, który dawniej był nieobecny.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu. Foto: WXCA

Gdy patrzy się na gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, widać, że monumentalność tego obiektu była pewną wypowiedzią państwa, które to muzeum postawiło. Co współczesne muzea mówią nam poprzez swoją architekturę?

Muzea, które dziś projektujemy są próbą wyrażenia tożsamości związanej z nimi społeczności, regionu, idei. Chcemy, by były inkluzywne, zapraszające, wzmacniały poczucie przynależności. Do tego dochodzi kontekst przestrzenny, co z punktu widzenia zaprojektowania dobrego obiektu ma ogromne znaczenie. Architekci starają się wkomponować swój projekt w dane miejsce, odwołać się do pewnych tradycji lokalnych i generalnych. Kolejnym tematem jest poszukiwanie takich form w architekturze, które pozwolą odwiedzającym „czytać” architekturę i zarazem odbierać ją poprzez emocje. W przypadku każdego z zaprojektowanych przez nas budynków, zawsze staraliśmy się wpisać w szeroki kontekst. Tak było na przykład w przypadku muzeów na Cytadeli w Warszawie. Chcieliśmy nawiązać nie tylko do historii oręża polskiego, ale też do dawnych pawilonów gwardii pieszej koronnej, które znajdowały się niegdyś w tym miejscu. Kolejną sprawą było nawiązanie do historii, co w najprostszy sposób można zrobić poprzez odniesienie do geologii. Miliony lat uwiecznione w kamieniu są pewnego rodzaju zapisem historii. Stosując taki, a nie inny materiał na elewacji, chcieliśmy to podkreślić. Następnym ważnym elementem jest wejście do wnętrza muzeum. Chcieliśmy, by goście poczuli, że znaleźli się w miejscu dostojnym i monumentalnym, ale zarazem dostępnym.