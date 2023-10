Odpowiedzi układają się w czytelny wzorzec. Respondenci z krajów europejskich w zdecydowanej są coraz mniej zainteresowani podróżowaniem. Największą zmianę procentową w porównaniu do roku 2022 roku można dostrzec we Francji i Niemczech, nieco mniejszą – w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Włoszech.

Mniej zainteresowani podróżami są też mieszkańcy Indii, Kanady czy Korei. Podobne zjawisko widać w Rosji, choć tam zapewne przyczyną jest wojna w Ukrainie i wynikające z niej sankcje i utrudnienia w przekraczaniu granicy.

„Podróże z zemsty”: straciliśmy zainteresowanie podróżowaniem?

Czy ten spadek zainteresowania zapowiada istotną zmianę dotyczącą podróżowania? „Nasze dane każą sądzić, że tak właśnie jest” – odpowiada Lindsay Roeschke, analityczka Morning Consult w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną CNBC, która omawiała wspomniany powyżej raport. „To nie oznacza, że zainteresowanie podróżami znacząco spadnie, ale wygląda na to, że większość tych, którzy marzyli o „podróży z zemsty”, już zrealizowała swoje plany” – tłumaczy Roeschke w rozmowie z CNBC.

Zjawisko spadku zainteresowania podróżami nie jest jednak powszechne. Są kraje, w którym chęć podróżowania rośnie. Do nich zaliczają się Chiny, Brazylia, Meksyk czy Japonia. Częściowo są to państwa, które dłużej niż inne walczyły z pandemią – tak jak Chiny, w których polityka masowych lockdownów przyczyniła się do przedłużenia pandemii przez co ChRL otwierała się jako kraj o kilka miesięcy później niż na przykład większość państw zachodnich.