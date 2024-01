Wyglądać jak „żona gangstera”. Nowy trend „mob wife” szturmuje świat mody

Minimalizm w duchu „cichego luksusu” powoli odchodzi w niepamięć. Do mody wraca maksymalizm. Kobiety chcą ubierać się ostentacyjnie, prezentując zamożność. Taki styl zyskał już nawet określenie: „mob wife” czyli „żona gangstera”. Co oznacza to określenie?