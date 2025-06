Z drugiej strony, jak zauważają eksperci Bain & Co. oraz Altagamma, marki „rozleniwiły się”, koncentrując się na promocji swoich flagowych produktów, które nie zmieniają się od lat, i równocześnie zaniedbując pracę nad innowacjami. Wielu klientów, niepewnych o przyszłość swoich finansów, zaczęło się zastanawiać, czy wydanie znacznej kwoty zakup nawet ikonicznego wyrobu danej marki to rzeczywiście dobra decyzja.

Producenci dóbr luksusowych w tarapatach

Sytuację marek z górnej półki utrudniają zmieniające się preferencje młodego pokolenia zamożnych klientów, dla których relacja ceny do jakości jest szczególnie istotna. Jak zauważają autorzy raportu, pokolenie Z dokonuje właśnie redefinicji pojęcia luksusu. Takiej samej rewizji powinny dokonać marki pragnące przyciągnąć i zatrzymać młodych klientów.

Eksperci zauważają, że luksus nie stracił i nie straci swojego pierwiastka „bycia na pokaz”. Dla młodych klientów to pojęcie ma jednak inne znaczenie. Nie chodzi już o manifestowanie swojej zamożności czy statusu, ale o – jak to określili badacze – nowy „puls” rynku dóbr i usług z górnej półki, który wyznacza pokolenie Z. Ten „puls” to potrzeba dzielenia się swoim życiem w mediach społecznościowych, a także prezentacji swojej osobowości, gustu i indywidualnego stylu.

Zdaniem ekspertów marki mogą skutecznie utrzymać się na powierzchni dzięki płynnemu połączeniu dwóch strategii. Z jednej strony powinny ponownie skupić się na fundamentach luksusu, jakimi są poczucie ekskluzywności, wysoka jakość i silna tożsamość marki, a z drugiej – tworzyć kreatywną, innowacyjną ofertę, która wzbudzi fascynację i umocni emocjonalny związek marki z klientem.

Taka strategia ma szansę zapunktować również wśród milennialsów i przedstawicieli starszych pokoleń. Jak bowiem zauważają autorzy raportu, coraz częściej doceniają oni wyjątkowe doświadczenia niż fakt posiadania jedynie kosztownego symbolu statusu.