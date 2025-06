W 1988 roku istniał jeszcze Związek Radziecki, na liście przebojów amerykańskiego tygodnika „Billboard” królowały zespoły Guns'n'Roses, Whitesnake i Def Leppard, kilkuletni Mark Zuckerberg stawiał dopiero pierwsze kroki – dosłownie, a o internecie słyszało tylko wąskie grono naukowców i wojskowych. Właśnie w 1988 roku Anna Wintour, brytyjska dziennikarka zajmująca się modą, objęła stanowisko szefowej amerykańskiej edycji magazynu „Vogue”. Tak rozpoczęła się epoka, która trwała aż do dzisiaj.

Anna Wintour odchodzi z „Vogue'a”

Po 37 latach Anna WIntour ogłosiła swojemu zespołowi amerykańskiej edycji „Vogue'a”, że nie będzie dłużej odpowiadać za ten tytuł. Wiadomość wywołała poruszenie – Wintour to kobieta-instytucja, mająca wpływ na trendy oraz dostęp do każdej osoby, która liczy się w świecie mody. Przez lata potrafiła rządzić żelazną ręką, kreować nowe gwiazdy i sprawiać, że inne – dotąd cenione – nagle traciły blask, a także zainteresowanie mediów i gwiazd.

Jako naczelna amerykańskiego „Vogue'a” była ikoną i symbolem potęgi papierowych magazynów poświęconych stylowi życia. Budziła respekt, podziw, ale i niechęć. To Anna Wintour miała być pierwowzorem postaci Mirandy Priestley z bestsellerowej powieści „Diabeł ubiera się u Prady” autorstwa Lauren Weisberger. „Diabelski” przydomek przylgnął do niej na stałe, choć nic sobie z tego nie robiła. Nie dementowała też plotek na temat swojej rzekomej sympatii do ubrań włoskiej marki Prada.

Jako naczelna amerykańskiego „Vogue'a” była eminencją świata mody. Nie szarą – jej znaczenie i autorytet były oczywiste i niekwestionowane. Przez blisko 4 dekady, zawsze w ciemnych okularach, z charakterystyczną fryzurą, zasiadała zawsze w pierwszym rzędzie podczas najważniejszych pokazów mody i decydowała o tym co – oraz kto – jest „en vogue”.