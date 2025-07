Kompleks znajduje się w sąsiedztwie górskiego kurortu i jest z nim połączony kolejką gondolową oraz pieszymi ścieżkami. Znajduje się tu jeden z największych publicznie dostępnych teleskopów. Obiekt mieści planetarium na 35 miejsc, audytorium na 65 miejsc, sklep z pamiątkami, przestrzeń edukacyjną i pomieszczenia dla pracowników planetarium i obserwatorium.

Gałczyński zaprojektował Snow King Observatory and Planetarium, mając na uwadze zminimalizowanie jego wpływu na otaczające go środowisko. Cały kompleks jest stosunkowo niski, aby nie zaburzać widoku na otaczające go góry. Dyskretne zewnętrzne oświetlenie nie powoduje ponadto zanieczyszczenia światłem i nie przeszkadza w podziwianiu rozgwieżdżonego nieba w nocy.

Jako architekt Jakub Gałczyński na pierwszym miejscu stawia relację człowieka ze środowiskiem i projektowanie z poszanowaniem przyrody. Zdaniem jury konkursu Snow King Observatory and Planetarium doskonale wpisuje się w ten etos, który przyświeca także kryteriom tegorocznej edycji A+Awards.

Pracownia Galczynski na liście magazynu „Architizer”

Jakub Gałczyński ukończył architekturę na Montana State University w Bozeman w stanie Montana w 2012 roku. W kolejnych latach zbierał doświadczenie w niewielkich pracowniach architektonicznych w Montanie, Wyoming i Idaho. Własne biuro założył niecałe trzy lata temu.

Wśród swoich mistrzów Gałczyński wymienia takich wybitnych amerykańskich architektów jak Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright i Mies van der Rohe. Bliska jest też mu filozofia chicagowskiej pracowni Studio Gang Architects, która słynie z projektowania w duchu poszanowania środowiska naturalnego.