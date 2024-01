To jednak nie oznacza załamania na rynku wtórnym zegarków luksusowych. Mimo trendu spadkowego, klienci kupujący zegarki wspomnianych marek w salonach, nadal są w stanie sprzedać je z zyskiem. Zdaniem analityków Morgan Stanley dotyczy to większości modeli Roleksa i Audemars Piguet oraz blisko połowy modeli Patek Philippe.

To pokazuje, jak bardzo wywindowane zostały ceny na rynku wtórnym. To skutek trwającej hossy, która miała miejsce na przełomie 2021 i 2022, gdy wzrosty cen były najbardziej dynamiczne. Kulminacja nastąpiła w pierwszym kwartale 2022 roku, po nim rozpoczął się trwający do tej pory zjazd cenowy.

Fenomen rosnących cen na rynku wtórnym obserwowany jest od kilku lat i w przypadku choćby produktów Roleksa czy Audemars Piguet, zaczął się on jeszcze przed pandemią. Na nowe zegarki trzeba czekać, firmy nie nadążają z zaspokojeniem popytu, a prawdę mówiąc, wcale nie chciały go zaspokoić. Dzięki przewadze popytu nad podażą są bowiem w stanie przeciwdziałać niepożądanym wahaniom cen i w efekcie obniżeniu prestiżu marki.

Dlatego producenci najbardziej luksusowych zegarków od lat prowadzą podobną politykę – starają się ściśle kontrolować podaż oraz dystrybucję swoich produktów. To powoduje powstawanie list oczekujących na zegarki – chętni nie mogą kupić od ręki najbardziej popularnych modeli, muszą uzbroić się w cierpliwość. Ci, którzy nie chcą czekać, mogą próbować kupić zegarek na rynku wtórnym, od tzw. „flipperów”, oczywiście drożej niż w salonie.

Jak wynika z danych Morgan Stanley, nadal mamy do czynienia z taką sytuacją i nie zanosi się, by kolejny kwartał spadku cen mógł coś tu zmienić.