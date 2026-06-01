Materiał powstał we współpracy z marką Apart

Wybór idealnego pierścionka zaręczynowego to dla wielu nowożeńców z pewnością jedna z najważniejszych decyzji w ich życiu. Co stanowi o wyjątkowości tych pierścionków i na co zwrócić uwagę w trakcie poszukiwań tego jedynego, idealnego modelu?

Od projektu po kontrolę jakości. Jak powstaje pierścionek zaręczynowy?

Proces powstawania pierścionków zaręczynowych jest złożony i bardzo wymagający – i nic dziwnego. Ze względu na ich ogromną wartość emocjonalną i fakt, że mają stać się trwałą pamiątką na całe życie, przyszli małżonkowie stawiają wobec nich znacznie większe wymagania niż w przypadku innych elementów biżuterii.

W pracowni marki Apart od blisko pięciu dekad nad każdym etapem produkcji pierścionków zaręczynowych czuwa zespół mistrzów jubilerstwa: projektanci, złotnicy i grawerzy. Ci doświadczeni eksperci korzystają zarówno z tradycyjnych, rzemieślniczych technik jubilerskich, jak i nowoczesnych technologii.

Foto: Materiały prasowe

Na początku powstaje projekt na papierze. W trakcie pracy projektant z jednej strony kieruje się własną kreatywnością, a z drugiej – różnymi preferencjami kobiet. Na podstawie rysunków powstaje na komputerze model 3D, co pozwala otrzymać szczegółowy, przestrzenny model. Kolejnym etapem jest stworzenie polimerowych prototypów, z których uzyskuje się metodą traconego wosku wzorzec.

Foto: Materiały prasowe

Bardzo istotne jest to, aby wzorzec był idealny – to właśnie z niego uzyskuje się silikonowe formy, nadające finalny kształt pierścionkowi zaręczynowemu. Następnie formę utwardza się i rozcina. Po usunięciu polimeru w pustą przestrzeń wtryskuje się roztopiony wosk. Gdy zastygnie, z woskowych modeli powstaje tak zwana choinka, którą umieszcza się w specjalnej tulei i zalewa płynnym gipsem.

Foto: Materiały prasowe

Następnie całość trafia do pieca w celu wypalenia i tak powstaje gipsowa forma, którą wypełnia się roztopionym złotem. Po wypłukaniu gipsu jubiler otrzymuje złote „drzewko”, z którego odcina się surowe detale. Potem następuje etap ręcznego szlifowania i polerowania przyszłego pierścionka. Zwieńczeniem całego procesu jest osadzenie diamentu, który zawsze posiada certyfikat potwierdzający jego parametry. Zanim pierścionek trafi do sprzedaży, przechodzi ostateczną kontrolę jakości.

Jak wybrać idealny pierścionek zaręczynowy?

Szukając idealnego pierścionka zaręczynowego, warto mieć na uwadze styl codziennego i odświętnego ubioru partnerki: jej ulubione dodatki, a zwłaszcza biżuteria. To wszystko może zasugerować, jaki wybrać kolor złota, rodzaj kamienia i kształt szlifu. Dzięki temu pierścionek odzwierciedli zrozumienie i uważność na preferencje drugiej połówki.

Foto: Materiały prasowe

Jak dobrać pierścionek, aby idealnie pasował na palec? Wystarczy w przybliżeniu podać rozmiar w salonie. W razie pomyłki marka Apart oferuje możliwość korekty lub wymiany pierścionka w ciągu 30 dni od daty zakupu przy zachowaniu wszystkich pozostałych zasad dotyczących wymiany. W razie wątpliwości można też skontaktować się z infolinią Apart. W sklepie internetowym marki dostępny jest też multisizer, czyli przyrząd do mierzenia obwodu palca. Z powodzeniem sprawdzi się też zwykła nitka, którą wystarczy obwiązać palec i następnie porównać otrzymaną długość nitki z tabelą rozmiarów.

Ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy? Nie ma jednej, właściwej odpowiedzi na to pytanie. Dotychczas popularna była zasada dwóch miesięcznych wynagrodzeń. Dziś jednak cena pierścionka jest zawsze kwestią indywidualną, a tak naprawdę – całkowicie drugorzędną. Najważniejsze, aby pierścionek wyrażał uczucia, zaangażowanie i wyjątkowość związku.

Foto: Materiały prasowe

Warto pamiętać, że na cenę pierścionka wpływa rodzaj, wielkość, kształt i czystość kamienia oraz rodzaj kruszcu. Współczesne trendy pozwalają na dużą dowolność wyboru. Popularność zyskuje białe złoto, które pasuje do kobiet o chłodnym typie urody, romantyczne złoto różowe, które podkreśla piękno dłoni, a także trwała, hipoalergiczna platyna. Jeżeli chodzi o styl pierścionków, to w 2026 r. kobiety szczególnie chętniej sięgają po modele o lekkiej, eleganckiej formie, a także po projekty minimalistyczne i asymetryczne.

Pierścionki zaręczynowe Apart – nie tylko diamenty

Kolekcja pierścionków zaręczynowych jubilera Apart jest niezwykle bogata i różnorodna. Są wśród nich pierścionki z żółtego, białego lub różowego złota, marka posiada też w swojej ofercie modele wielobarwne, które łączą w sobie dwa lub trzy kolory złota.

Szukając pierścionka zaręczynowego, wybór najczęściej pada na ponadczasowy diament o szlifie brylantowym. Przyszli narzeczeni mogą wybierać spośród najbardziej klasycznych modeli z jednym lub wieloma diamentami, a także tych bardziej fantazyjnych, w nowoczesnym stylu. W ofercie marki Apart można znaleźć też minimalistyczne pierścionki obrączkowe i eternity, z pełnym okręgiem kamieni szlachetnych.

Foto: Materiały prasowe

Bezbarwne brylanty to oczywiście nie jedyny wybór kobiet – wiele z nich marzy o pierścionkach zaręczynowych, które zdobią diamenty żółte, w kolorze szampana, a nawet czarne. Dużą popularnością cieszą się też pierścionki z takimi kamieniami szlachetnymi jak szafir, szmaragd, rubin, ametyst, tanzanit, opal czy topaz. Niekiedy większemu, centralnemu kolorowemu minerałowi towarzyszą mniejsze diamenty, które podkreślają jego blask.

Kolekcja Apart Your Diamond Story: hołd dla diamentu

Pierścionki z diamentami o szlifie brylantowym można znaleźć również w wyjątkowej kolekcji Your Diamond Story marki Apart. Mają ponadczasowy, klasyczny design – idealne nadają się na okazję zaręczyn. Komfort noszenia pierścionków zapewniają pełne szyny o półokrągłym profilu wewnętrznym.

Biżuterię z linii Your Diamond Story na tle innych wyróżnia fakt, że do każdego produktu dołączony jest indywidualny certyfikat, zawierający historię przemiany nieoszlifowanego diamentu w cenny klejnot. Każdy certyfikat zawiera zdjęcia dokumentujące kolejne etapy obróbki diamentu.

Foto: Materiały prasowe

Pierwszym krokiem w produkcji brylantów, które ozdobią biżuterię z linii Your Diamond Story, jest staranne sortowanie surowych kryształów. Następnie przeprowadza się mapowanie 3D, pozwalające ustalić formę przyszłego, już oszlifowanego klejnotu. Potem następuje właściwa transformacja kryształu: diament przecina się przy pomocy lasera, formuje w kształt stożka i wreszcie szlifuje fasety tak, aby wydobyć z kamienia najwięcej blasku. Na koniec gotowy brylant otrzymuje certyfikat według wspomnianej wyżej zasady 4C.

Pierścionki z kolekcji Your Diamond Story marki Apart wraz z kolczykami i zawieszkami w tej samej estetyce, pozwalają stworzyć spójne stylistycznie komplety. Wszystkie wyroby wykonano z 18-karatowego, żółtego lub białego złota niezawierającego niklu i ozdobiono jednym lub wieloma brylantami.

Materiał powstał we współpracy z marką Apart