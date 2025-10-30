Kto tworzy najpiękniejszą biżuterię na świecie? Z pewnością każdy miłośnik błyskotek ma swojego faworyta, tymczasem międzynarodowe jury konkursu Grand Prix de la Haute Joaillerie wybrało swoje typy. Nagroda główna za najpiękniejszy element biżuterii na świecie trafiła do marki Chanel.

Najpiękniejsza biżuteria na świecie. Nagroda dla francuskiej marki Chanel

Markom luksusowej biżuterii jako jednym z niewielu graczy z branży luksusowej udaje się wyjść obronną ręką z zapaści, która trwa w tym sektorze już od kilku lat. Sektor biżuterii jest jednocześnie wysoce konkurencyjny, co z pewnością miało wpływ na decyzję o zorganizowaniu „biżuteryjnych mistrzostw świata”.

W ubiegły weekend odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego konkursu jubilerskiego Grand Prix de la Haute Joaillerie. Jego organizatorem jest działająca w branży kasyn, hoteli i nieruchomości firma Société des Bains de Mer z Monako, której właścicielem jest gigant branży luksusowej, francuski koncern LVMH.

W konkursie wzięło udział łącznie 11 marek jubilerskich, które oceniało niezależnie międzynarodowe jury składające się z branżowych ekspertów. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach, między innymi za najlepszy projekt, a także nagrodę jury i nagrodę publiczności czy wreszcie nagrodę główną — Grand Prix.