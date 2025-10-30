Reklama

Finał „mistrzostw świata jubilerów”. Grand Prix dla domu mody Chanel

Rozstrzygnięto pierwszą edycję prestiżowego konkursu Grand Prix de la Haute Joaillerie nagradzającego twórców najpiękniejszej biżuterii na świecie. Główną nagrodę zdobył dom mody Chanel za projekt naszyjnika z białego złota i platyny, ozdobionego onyksem, diamentami i szmaragdami.

Publikacja: 30.10.2025 15:54

Białe złoto, platyna, diamenty i szmaragdy – to najkrótszy opis naszyjnika „Sweater” marki Chanel, który zdobył Grand Prix w konkursie.

Foto: Chanel

Andrzej Chojnowski

Kto tworzy najpiękniejszą biżuterię na świecie? Z pewnością każdy miłośnik błyskotek ma swojego faworyta, tymczasem międzynarodowe jury konkursu Grand Prix de la Haute Joaillerie wybrało swoje typy. Nagroda główna za najpiękniejszy element biżuterii na świecie trafiła do marki Chanel.

Najpiękniejsza biżuteria na świecie. Nagroda dla francuskiej marki Chanel

Markom luksusowej biżuterii jako jednym z niewielu graczy z branży luksusowej udaje się wyjść obronną ręką z zapaści, która trwa w tym sektorze już od kilku lat. Sektor biżuterii jest jednocześnie wysoce konkurencyjny, co z pewnością miało wpływ na decyzję o zorganizowaniu „biżuteryjnych mistrzostw świata”.

W ubiegły weekend odbyła się pierwsza edycja międzynarodowego konkursu jubilerskiego Grand Prix de la Haute Joaillerie. Jego organizatorem jest działająca w branży kasyn, hoteli i nieruchomości firma Société des Bains de Mer z Monako, której właścicielem jest gigant branży luksusowej, francuski koncern LVMH.

W konkursie wzięło udział łącznie 11 marek jubilerskich, które oceniało niezależnie międzynarodowe jury składające się z branżowych ekspertów. Nagrody przyznano w ośmiu kategoriach, między innymi za najlepszy projekt, a także nagrodę jury i nagrodę publiczności czy wreszcie nagrodę główną — Grand Prix.

Foto: Chanel

Ceremonia przyznania nagród, która odbyła się 25 października w Monako, przyciągnęła nie tylko osoby z branży jubilerskiej. Wśród gości znalazły się między innymi aktorka Isabelle Huppert, modelka Eva Herzigova czy Kitty Spencer, siostrzenica księżnej Diany.

Główne wyróżnienie — Grand Prix — otrzymała marka Chanel Haute Joaillerie, jubilerska odnoga słynnego francuskiego domu mody. Tytuł ozdoby roku otrzymał efektowny naszyjnik „Sweater”, pochodzący z kolekcji „Sport” francuskiej marki.

Foto: Chanel

Naszyjnik stworzono z 18-karatowego białego złota i platyny, onyksu, diamentów i szmaragdów. Projekt nawiązuje do charakterystycznych „sznurówkowych” ściągaczy, które często widać przy szyi w sportowych bluzach.

Grand Prix de la Haute Joaillerie: pierwsza edycji konkursu dla najlepszych jubilerów na świecie

Nagrodę za najlepszy projekt otrzymała działająca od 20 lat francuska marka Messika za naszyjnik „Zebra Luhlaza” z malachitami i diamentami, nawiązujący do krajobrazów Nigru. W kategorii najpiękniejszych kamieni główne trofeum zdobyła marka Louis Vuitton za choker „Apogée”, a konkretnie — znajdujący się w nim brazylijski szmaragd o wadze 30,75 karata. Oprócz zielonego klejnotu choker zdobią też diamenty.

Dwie nagrody zdobyła marka Tiffany & Co.: nagrodę jury za naszyjnik „Saltwater Pearl” z perłami morskimi i diamentami oraz nagrodę w kategorii ozdoby historycznej za złoty choker „Butterflies” z diamentami, turkusami, ametystami, szafirami i spinelami. Zaprojektował go w 1956 roku Jean Schlumberger.

W kategorii „Najlepszy młody twórca biżuterii” wygrał Sahag Arslanian. Projektant zaprezentował swoją debiutancką kolekcję w lipcu tego roku w Paryżu.

Nagrodę publiczności przyznano na podstawie plebiscytu, w którym wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Wyróżnienie trafiło do marki Dolce & Gabbana za naszyjnik z kolekcji „Sardinia”. W kategorii „Wizjonerzy” wygrała z kolei dyrektorka artystyczna marki Chopard Caroline Scheufele.

Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Biżuteria

